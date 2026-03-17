Бранимир Ботев: Прогнозите за летния туристически сезон не са оптимистични

Прогнозите за летния туристически сезон у нас не са оптимистични предвид войната в Близкия изток. Такова мнение изрази в предаването „Пресечна точка“ проф. Бранимир Ботев, президент на българската секция на Европейската лига за икономическо сътрудничество.
„Близостта ни до конфликтите влияе негативно върху имиджа на морските ни курорти. Вече имаше случаи, при които се извършваха проверки за мини в крайбрежните зони у нас“, каза още той.
Припомняме, че всеки ден заради конфликта в Близкия изток се отчитат загуби от близо 600 милиона евро. Равносметката е на Световния съвет за пътуване и туризъм. У нас от бранша вече пресмятат ефекта от забавени резервации и очаквано поскъпване на нощувките с до 20% заради инфлацията.
„Във всички случаи е уместно хората да следят ситуацията и тенденциите, за да могат да планират летните си почивки“, коментира професорът.
Пак почнаха
Германците намаляха,
бгполитик
Запрянко
оня с питон.я
Като миналата година
До коментар #1 от "Пак почнаха":Рев, рев, няма работници, няма туристи и на финала месец септември хвалби, колко силен бил сезона.
🍒🍌🍑
Гост
урко
Лошо за хотелиерите
11 светославке за кой е таз какалшка
за теб или за чорбаджиите с големите кошници на черноморието
щот ганчо предимно пердаши за халки дик
12 Спестявам някой лев
До коментар #5 от "оня с питон.я":и живота си отминава без емоции в къщи
друго си е при пияните англичани на сънито
майтап става
13 колко силен бил сезона
До коментар #6 от "Като миналата година":заради румънеще
над половината са те на ол инклузив
най крякат викат
без тях щеше да е евтиния
Данко Харсъзина
15 даа както с тока
До коментар #3 от "бгполитик":"прогнозни" цени винаги в полза на душманите и веднага вдигане двойно тройно...
замислен
17 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
Тракиец 🇺🇦
Деций
Яжте си и си пийте сами, има и други мес
