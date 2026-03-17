Бранимир Ботев: Прогнозите за летния туристически сезон не са оптимистични

Прогнозите за летния туристически сезон у нас не са оптимистични предвид войната в Близкия изток. Такова мнение изрази в предаването „Пресечна точка“ проф. Бранимир Ботев, президент на българската секция на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

„Близостта ни до конфликтите влияе негативно върху имиджа на морските ни курорти. Вече имаше случаи, при които се извършваха проверки за мини в крайбрежните зони у нас“, каза още той.

Припомняме, че всеки ден заради конфликта в Близкия изток се отчитат загуби от близо 600 милиона евро. Равносметката е на Световния съвет за пътуване и туризъм. У нас от бранша вече пресмятат ефекта от забавени резервации и очаквано поскъпване на нощувките с до 20% заради инфлацията.

„Във всички случаи е уместно хората да следят ситуацията и тенденциите, за да могат да планират летните си почивки“, коментира професорът.