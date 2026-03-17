Бранимир Ботев: Прогнозите за летния туристически сезон не са оптимистични

17 Март, 2026 17:59 945 23

  • бранимир ботев-
  • летен сезон-
  • туристи

Близостта ни до конфликтите влияе негативно върху имиджа на морските ни курорти, поясни той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прогнозите за летния туристически сезон у нас не са оптимистични предвид войната в Близкия изток. Такова мнение изрази в предаването „Пресечна точка“ проф. Бранимир Ботев, президент на българската секция на Европейската лига за икономическо сътрудничество.

„Близостта ни до конфликтите влияе негативно върху имиджа на морските ни курорти. Вече имаше случаи, при които се извършваха проверки за мини в крайбрежните зони у нас“, каза още той.

Припомняме, че всеки ден заради конфликта в Близкия изток се отчитат загуби от близо 600 милиона евро. Равносметката е на Световния съвет за пътуване и туризъм. У нас от бранша вече пресмятат ефекта от забавени резервации и очаквано поскъпване на нощувките с до 20% заради инфлацията.

„Във всички случаи е уместно хората да следят ситуацията и тенденциите, за да могат да планират летните си почивки“, коментира професорът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак почнаха

    21 0 Отговор
    да реват морските батки...

    Коментиран от #6

    18:00 17.03.2026

  • 2 Германците намаляха,

    21 1 Отговор
    иранците не идват щот си имат пясък и бетон при тях, пияните англичани не получават вече достатъчно помощи за да дойдат на море от бетон... Трагедия...

    18:02 17.03.2026

  • 3 бгполитик

    18 0 Отговор
    веднага финансови инжекции от държавата за горките мъченици и никакви данъци а за народа двойни и тройни цени!!!

    Коментиран от #15

    18:03 17.03.2026

  • 4 Запрянко

    14 1 Отговор
    Неблагодарници! Аз им осигурих надеждна защита с цистерните на софийското летище!

    18:05 17.03.2026

  • 5 оня с питон.я

    19 2 Отговор
    Аз си нощувам вкъщи и ми е добре. Спестявам някой лев и някоя и друга чревна инфекция.

    Коментиран от #12

    18:07 17.03.2026

  • 6 Като миналата година

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пак почнаха":

    Рев, рев, няма работници, няма туристи и на финала месец септември хвалби, колко силен бил сезона.

    Коментиран от #13

    18:16 17.03.2026

  • 7 🍒🍌🍑

    14 1 Отговор
    Ще искат помощи, ама Дебелия и Бойко ги няма вече.

    18:16 17.03.2026

  • 8 Гост

    9 0 Отговор
    С две ръце държите кочана, Ингилизова.

    18:17 17.03.2026

  • 9 урко

    9 0 Отговор
    Яснооо. Мутрите чорбаджии отсега подготвят почвата за да искат обезщетение от държавата за "слаб" сезон, както по времето, когато им платиха милиони левове заради ковида

    18:31 17.03.2026

  • 10 Лошо за хотелиерите

    10 0 Отговор
    Е добро за народа

    18:34 17.03.2026

  • 11 светославке за кой е таз какалшка

    6 0 Отговор
    не се разбира

    за теб или за чорбаджиите с големите кошници на черноморието
    щот ганчо предимно пердаши за халки дик

    18:35 17.03.2026

  • 12 Спестявам някой лев

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "оня с питон.я":

    и живота си отминава без емоции в къщи

    друго си е при пияните англичани на сънито
    майтап става

    18:37 17.03.2026

  • 13 колко силен бил сезона

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Като миналата година":

    заради румънеще
    над половината са те на ол инклузив
    най крякат викат
    без тях щеше да е евтиния

    18:39 17.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    И 6те ми хотела са почти пълни. До началото на сезона ще се напълнят. Подаяния от държавата не ми трябват. Хотелиерският бизнес не е за некадърници. Тези дето просят милостиня от държавата, хотелите им са кочини за прасета, а не места за посрещане на туристи.

    18:47 17.03.2026

  • 15 даа както с тока

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "бгполитик":

    "прогнозни" цени винаги в полза на душманите и веднага вдигане двойно тройно...

    18:51 17.03.2026

  • 16 замислен

    7 0 Отговор
    Да си оправят "продукта", преразгледат цените и да разкарат батките дето се опитват да те изнудват за всичко! така полека лека евентуално ще се върнат туристите.

    18:51 17.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 .....,,,,,,

    5 1 Отговор
    проблема е ,че оСранйците замърсиха Черно Море,за това предупреждават чуждите тур оператори! Сао БГ маймуните стоят и се къпят в уСрайинска тиня с радиоактивни примеси и боклуци.

    18:56 17.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тракиец 🇺🇦

    3 1 Отговор
    Д..Г..Д комунистическия туризъм на С.И.К вис 2 и Мултигруп барабар с на с..р.а.ни..те стар.ци с па...мп..ерси от ДС и БКП

    19:02 17.03.2026

  • 22 Деций

    6 0 Отговор
    Конфликтите са най малката причина за отлива на туристи.Условиятя не са добри,.Като с започне от презсятрояването самите строежи като вид и качество,храната,мръсната вода бъкаща от отходна биология, липсата на достатъчно парко места на сянка.Не на последно място са цените които са непосилни за 50% от гражданите,в същото време ср договарят два пъти чо ниски за чужденци.И така лека полека българският почиващ избира други дестинации,а след като го правят вече масово , значи има проблем,които остава незабележим за хотилиери,ресторантьори и плажни наематели.Да хвърлиш едни 4/5 хиляди евро за 7 дни при положение ,че студиото е на 4 етаж без асансьор,с неработеш собре климатик е повече от мазохизъм,и сутрин да има имитиращо сирене, кренвирши,фалшив мед и всички останали боклуци.

    19:03 17.03.2026

  • 23 Яжте си и си пийте сами, има и други мес

    7 0 Отговор
    А истинския проблем е, че високите цени на всичко, ограбването буквално на туриста отблъсква. Плащаш скъпа порция, нищо няма в нея и накрая и скрита сметка. На какво отгоре трябва, някой да търпи тази простотия.

    19:04 17.03.2026

