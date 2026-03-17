Разследват смъртта на 36-годишна жена в болница в София

17 Март, 2026 17:51

Разследването се води за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийската градска прокуратура (СГП) ръководи разследване по случай със смъртта на 36-годишната Л. Д., настъпила на 9 март 2026 г. в болнично заведение в София, съобщава БТВ.

Разследването се води за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност – в случая упражняване на медицинска професия, която представлява източник на повишена опасност.

Досъдебното производство е образувано на 10 март 2026 г. с разпит на свидетел и се води от следовател в Следствения отдел на СГП.

От прокуратурата съобщават, че към момента се извършват интензивни действия по събиране и проверка на доказателства. Целта е цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 4 Отговор
    Трябва да си луд ако си в 30-те и идеш в БГ УМБАЛ, веднага са ти напечатали съгласието за донорство.

    17:55 17.03.2026

  • 2 Егаси..

    5 12 Отговор
    Има ли жена, има ли болница...Измислена фалшива новина! Верно ли мислите, че така сте интересни? Ми тъпо е.

    17:56 17.03.2026

  • 3 Некадърници

    16 4 Отговор
    Некадърници и лекарите и разследващите!
    Кадърни са да просят пари !!
    Политиците са кадърни да крадат защото никой не им държи сметка !
    Някой ще се събуди ли и им потърси сметка ?

    17:56 17.03.2026

  • 4 уби йци

    7 5 Отговор
    в бели харати!

    18:08 17.03.2026

  • 5 Тъжно

    16 3 Отговор
    Много пациенти се споминаха с лекарска помощ.

    18:08 17.03.2026

  • 6 Тити

    17 3 Отговор
    У нас лекарите са касапи който гледат на пациентите като дойни крави Увеличава се здравната вноска всяка година парите им се вдигат и все няма пълна мизерия. Краденето на пари от здравната каса у нас е национален спорт.

    18:18 17.03.2026

  • 7 Усраула Лайненс

    13 2 Отговор
    Кажете коя болница е
    за да не ходят хората так
    и без това сме на първо място в света по брой болници на глава от населението
    ето ви и пример:
    Израел население 10 милиона имат 7-8 болници
    България население 5 милиона над 800 болници

    18:22 17.03.2026

  • 8 Бфбж

    8 2 Отговор
    Няма осъден лекар. Лекарите не лекуват, гледат само пътеките и парите.

    Коментиран от #10

    18:35 17.03.2026

  • 9 демократ

    2 1 Отговор
    Не може да четеш и да те изпитват по учебници земиздат 65-та и да си добър лекар.

    19:12 17.03.2026

  • 10 Те дори не винаги преглеждат

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бфбж":

    И то не е от сега. В Демокрадцията е така.

    19:27 17.03.2026

