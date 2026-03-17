Разследват смъртта на 36-годишна жена в болница в София

Софийската градска прокуратура (СГП) ръководи разследване по случай със смъртта на 36-годишната Л. Д., настъпила на 9 март 2026 г. в болнично заведение в София, съобщава БТВ.

Разследването се води за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност – в случая упражняване на медицинска професия, която представлява източник на повишена опасност.

Досъдебното производство е образувано на 10 март 2026 г. с разпит на свидетел и се води от следовател в Следствения отдел на СГП.

От прокуратурата съобщават, че към момента се извършват интензивни действия по събиране и проверка на доказателства. Целта е цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.