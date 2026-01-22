Барселона стигна до много ценна победа и ще води битка до последно за топ 8

Барселона за пореден път си поигра с огъня в основната схема на Шампионската лига, но този път в крайна сметка оцеля и стигна до много ценна победа с 4:2 при визитата си на Славия (Прага) от 7-ия кръг в "турнира на богатите".

Каталунците направиха достатъчно гафове до този момент в "турнира на богатите" и нямат право на повече грешки. Особено след като вчера Интер стъпи на криво и падна от Арсенал с 1:3, а това остави шансовете на "блаугранас" за финиширане в топ 8 живи.

Победата за момчетата на Ханзи Флик, от една страна, изглежда повече от логична, тъй като чехите са един от най-слабите отбори в турнира тази година и заемат 34-ото място след едва три равенства и нито една победа. Въпреки това петкратните носители на трофея вече сътвориха достатъчно гафове в надпреварата и направиха неочаквано равенство 3:3 в гостуването на белгийския Брюж.

Освен заради точките каталунците ще бъдат задължени да спечелят и заради взискателната си публика, като се очаква почти 1000 запалянковци на "червено-синия" испански колос да пропътуват над 1700 км разстояние до чешката столица.

За възпитаниците на Индрих Тръпишовски това на практика е първи официален мач за новата година. Те приключиха годината с с успех с 4:3 над Яблонец в Лига 1 на Чехия и от тогава изиграха само две контроли. Интересното е, че домакините излизат в стартовия си състав с цели осем чехи и само трима чужденци. Особено големи надежди падат върху халфа Лукаш Провод, който до този момент направи асистенции и при двата гола на неговия отбор в "турнира на богатите" до този момент. Те паднаха още в първия кръг от основната схема в домакинството на Бодьо/Глимт, когато се разписа Юсуфа Мбоджи, който днес бе разпределен да стартира на резервната скамейка.

През уикенда каталунците направиха първата си грешка на родна земя през новата година и отстъпиха с 1:2 като гост на Реал Сосиедад. Ханзи Флик реши да не прави чувствителни промени спрямо поражението в стартовия си състав, но все пак предприе мерки и днес бяха разпределени за началото на срещата да стартират четирима различни играчи. Това бяха Жерард Мартин, Рууни Бардагджи, Рафиня, Роберт Левандовски, които трябваше да стъпят на терена за първия съдийски сигнал вместо Пау Кубарси, Ламин Ямал, Дани Олмо, Феран Торес. От последните Кубарси и Олмо седнаха на резервната скамейка, докато Ямал и Торес не бяха в групата за мача.

Преди първия съдийски сигнал двете единайсеторки запазиха минута мълчание в памет на жертвите във влаковата катастрофа в Кордоба, Испания, във вчерашния 20-и януари (вторник), след която загинаха над 40 пътници, включително и едно дете. Други десетки останаха в неизвестност, а заради трагедията бе обявен тридневен траур в страната на Иберийския полуостров.

Съперниците не си дадоха много време да се опознават и Хори от домакините отправи топовен удар от дистанция, който мина високо над вратата. Каталунците отговориха с шут на Лопес от вътрешността на пеналтерията, който също бе прекалено силен и мина високо над напречната греда. Чехите обаче не се затвориха след този опит на именития си съперник и отново тръгнаха в атака, като повторното вклиняване в половината на съперника даде резултат. Коварно изпълнение на ъглов удар и миг на невнимание от страна на "блаугранас" позволи на полузащитника Васил Кушей да засече топката. Първоначално Жоан Гарсия успя да спаси, но при падането си Кушей закачи коженото кълбо и то премина голлинията, а близо 20 хиляди фенове по трибуните на стадион "Синобо Стейдиъм" изпаднаха в луда радост.

След това домакините дори можеха да вкарат второ попадение, като до към средата на полувремето не просто не позволяваха на съперника да създава чисти голови положения, но и не рядко се задържаха в неговата половина. Кунде и Балде разчупиха играта на петкратните европейски клубни шампиони с коварен шут по земя и опасен пробив в пеналтерията, а в 29-ата минута вратарят на чехите Индрих Станек се намеси за първи път решаващо и спаси удар на Ерик Гарсия от дистанция. Пет минути по-късно събуждането на барселонци даде и своя резултат след отборна атака с много подавания, която завърши с красиво разиграване пред наказателното поле между Рафиня и Френки Де Йонг, който изведе Фермин Лопес в пеналтерията, а той напредна и отправи плътен удар, който завърши с изравнително попадение. До голяма степен вина имаше и вратарят Станек, който този път определено не се намеси по най-добрия начин, тъй като коженото кълбо навести вратата му от близкия ъгъл.

В минутите след гола първоначално съперниците заложиха на биткаджийски стил, като опитът на каталунците изигра решаваща роля и те първи успяха да намерят пролука. Така три минути преди края на редовното време на първата част Лопес отново бе намерен в стрелкова позиция и той успя да се разпише за втори път, за да осъществи пълен обрат и обнадежди гостите, че ще могат да се оттеглят на почивката с преднина.

Това обаче никак не бе всичко до почивката, а момчетата на Ханзи Флик отново постъпиха надеменно и след като подцениха ситуацията, позволиха на чехите веднага след подновяването на играта да изнесат топката и да спечелят корнер. При изпълнението на ъгловия удар испанските шампиони демонстрираха за втори път сериозни колебания в отбрана при статични положения и в пеналтерията Левандовски закачи топката с гърба си и я прати в собствената си врата, отбелязвайки едно от редовните си попадения само че този път то бе автогол и сериозно огорчи съотборници, фенове и треньорски щаб.

Въпреки издънката си полякът остана на терена за началото на втората част, а Ханзи Флик изобщо не помисли и да направи каквато и да е промяна в своята селекция. Очевидно неговата тактика бе насочена в мотивацията на футболистите в съблекалнята, които излязоха за втората половина на срещата преобразени и се хвърлиха с изключителна стръв. Така секунди след подновяването на играта Педри демонстрира заявката на тима си да се върне на победния път. Четири минути по-кънсо пък Френки де Йонг разпечата за трети път вратата на Станек, но радостта на нидерландския халф бе попарена, тъй като мигновенно главният съдия Крис Кавана назначи преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР, а когато проверката мина стана ясно, че е имало засада при головата атака и срещата продължи при равен резултат.

Това можеше да се окаже не последната, а поредната порация разочарование за гостите, които 60 секунди след проверката на ВАР допуснаха нова опасност пред вратата на Жоан Гарсия, който обаче този път бе вездесъщ и спаси опита на Лукаш Провод, който засече акуратно центриране, но нямаше късмета да се разпише.