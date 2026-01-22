Любовницата на Дейвид Бекъм разкри семейни тайни

Ребека Лус, която твърди, че е имала афера с Дейвид Бекъм, реагира на изявлението на сина му Бруклин, в което той разкри причините за конфликта с родителите си.

Тя изрази подкрепа към сина на Бекъм, като заяви: „Толкова се радвам, че най-накрая се застъпва за себе си и говори публично. Чувствах се толкова зле за горката му съпруга, знаейки твърде добре какви могат да бъдат те!“

Ребека Лус е известна със скандалната си история, свързана с предполагаема афера с Дейвид Бекъм през 2004 г., която тя продължава да твърди и след години, въпреки категоричните отричания от страна на Дейвид и Виктория, пише novini.bg.

Бруклин сподели, че родителите му са се опитвали да контролират медийните истории около семейството и връзката му с Никола Пелц. Той заяви, че от дистанцията от семейството си изпитва „мир и облекчение“, като подчерта, че за първи път се застъпва за себе си.

Битието на семейството на Бекъм е белязано от напрежение след сватбата на Бруклин и Никола през 2022 г. Появиха се слухове за несъгласие относно роклята на булката, напрежение около присъствието на някои от гостите, както и за емоционални моменти по време на първия им танц. Никола също така не присъства на рождения ден на Виктория през 2024 г. поради смъртта на баба си.

Бруклин и Никола са наели адвокат от британска кантора, за да се борят с разпространението на дезинформация за семейството им. В същото време, Бруклин пропусна някои важни моменти в живота на баща си - включително награждаването му с рицарско звание и победата на Inter Miami CF в MLS, както и част от коледните празници през 2025 г., които прекара със семейството на съпругата си.