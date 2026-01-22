Новини
С интригуващи сблъсъци се завръща Лига Европа

22 Януари, 2026 08:59 635 0

По традиция мачовете са разделени в два слота – от 19:45 и 22:00 часа

С интригуващи сблъсъци се завръща Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тази вечер ще се изиграят 18 двубоя от основната фаза на Лига Европа. Някои от тях могат да се окажат от ключово значение за разпределението на тимовете в челото на класирането и продължаването им в следващата фаза. По традиция мачовете са разделени в два слота – от 19:45 и 22:00 часа.

Българският шампион Лудогорец гостува на Рейнджърс и при победа ще направи огромна крачка за класиране в следващата фаза.

Гръцкият ПАОК на Кирил Десподов приема испанския Бетис, а голям интерес предизвиква балканският сблъсък между Динамо Загреб и румънския ФКСБ.

В Gong.bg ще проследим всичко най-интересно от поредната вечер в Лига Европа.

Ето и цялата програма за мачовете в Лига Европа тази вечер:

От 19:45 часа:

Болоня - Селтик
Бран - Мидтиланд
Йънг Бойс - Лион
Малмьо ФФ - Цървена звезда
ПАОК - Бетис
Виктория Пилзен - Порто
Фейенорд - Щурм Грац
Фенербахче - Астън Вила
Фрайбург - Макаби Тел Авив

От 22:00 часа:

Брага - Нотингам
Динамо Загреб - ФКСБ
Залцбург - Базел
Ница - Г.А. Ийгълс
Рейнджърс - Лудогорец
Рома - Щутгарт
Селта - Лил
Утрехт - Генк
Ференцварош - Панатинайкос


