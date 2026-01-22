Диего Симеоне: Вече не зависи само от нас класирането ни в топ 8

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне остана разочарован от равенството 1:1 с Галатасарай в Шампионската лига. Този резултат остави тима му извън топ 8 кръг преди края на основната фаза на турнира. Аржентинецът не е доволен, защото вече "дюшекчиите" не държат съдбата в собствените си ръце.

„Първо, трябва да изчакаме и да видим резултатите. Вече не всичко зависи от нас. Въз основа на резултатите ще управляваме това, което можем. Обяснението за мача беше съвсем ясно, но сега зависим от Аталанта и Ливърпул, като за начало. Ако те спечелят, ще започнем последния кръг с по-малко шансове. Не е в нашите ръце. Мислехме, че ако спечелим и двата мача, няма да зависим от никого", заяви Симеоне.

Той съжалява за пропуснатите шансове от неговия отбор в хода на мача.

„Това, което видяхме, беше зрелищно първо полувреме, в което създавахме положения, непрекъснати атаки и ситуации, които не завършихме както трябва. Поведохме, а те изравниха в момент, в който можехме да си подпечатаме победата. През второто полувреме те заиграха с петима в защита и се чувстваха по-комфортно. Също имаха шансове и можеха да спечелят в края, но Маркос ни спаси. Мисля, че изиграхме страхотен мач, можехме да го спечелим, но решителността е най-важното нещо и се надявам да я възвърнем“, допълни аржентинецът.

„Пътят, по който вървим, в крайна сметка ще се отплати. Възможно е да вкараме един гол и да спечелим. Отборът игра достатъчно впечатляващо през първото полувреме, за да поведе с два гола, но допуснахме онова попадение, при което можехме да се справим по-добре. През втората част Галатасарай се подобри. Играха с петима в защита, не с четирима, и имаха корнери, като последният можеше да им донесе победата... Но отборът игра добре. Въпреки това не само нападателите трябва да са решителни. Баена, Джулиано, Джони и статичните положения трябва да водят до голове... Не можем винаги да се фокусираме само върху нападателите“, каза още специалистът.

„Не се задълбочавам в точката. Получаваш това, което заслужаваш, а днес заслужихме само една, защото не успяхме да реализираме головите възможности, които имахме. Тръгвам си с усещането, че отборът се справя добре и че няма да се отпуснем, но за да вкарваме голове, всички трябва да се подобрят“, завърши Симеоне.