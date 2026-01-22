Роберт Левандовски настигна Кристиано Роналдо

Роберт Левандовски се разписа за Барселона при победата с 4:2 над Славия Прага и вече има голове в 16 сезона в Шампионската лига. Това го поставя наравно с Кристиано Роналдо, Райън Гигс, Раул и Томас Мюлер, докато само Лионел Меси и Карим Бензема имат повече – по 18.

Но 37-годишният поляк все още не е приключил с кариерата си и има шансове да се доближи до лидерите в тази класация. Левандовски е играл в Шампионската лига още за два отбора - Борусия Дортмунд и Байерн Мюнхен.