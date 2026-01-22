Роналдо не се спира - отбеляза гол №960 в кариерата си

Нападателят на Ал-Насър Кристиано Роналдо отбеляза 960-ия гол в кариерата си. 40-годишният футболист се разписа в 50-ата минута при победата с 2:1 срещу Дамак в 17-ия кръг на Саудитската висша лига.

Португалецът вече има 818 гола на ниво клубен футбол и 142 попадения за националния си отбор.

Ал Насър заема второ място в класирането с 37 точки, на четири зад лидера Ал Хилал, който има мач по-малко. Дамак е 15-и с 11 точки. В понеделник (26 януари) Кристиано Роналдо и съотборниците му приемат четвъртия Ал Тавун.

„Продължаваме напред, продължаваме да вярваме, продължаваме да се борим“, написа в Инстаграм Роналдо, който има 16 гола в 16 мача и е най-резултатният играч в лигата.