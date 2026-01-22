Спортът по ТВ в четвъртък (22 януари)

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
17.00 Рали, световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2
19.00 Волейбол, Галатасарай – Богданка МАХ Спорт 3
19.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, индивидуално, мъже Евроспорт 1
19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Олимпиакос МАХ Спорт 1
19.45 ПАОК – Бетис МАХ Спорт 2
19.45 Йънг Бойс – Лион МАХ Спорт 4
19.45 Фенербахче – Астън Вила Би Ти Ви Екшън
19.45 Болоня – Селтик Ринг
21.45 Баскетбол, Реал – Монако МАХ Спорт 1
22.00 Рейнджърс – Лудогорец МАХ Спорт 3
22.00 Брага – Нотингам МАХ Спорт 4
22.00 Рома – Щутгарт Би Ти Ви Екшън
22.00 Селта – Лион Ринг
22.00 Линкълн – Бъртън Диема спорт 2
22.00 Баскетбол, Париж – Дубай МАХ Спорт 2
23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", първи ден Евроспорт 2
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
03.00 НХЛ, Нешвил – Отава МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА