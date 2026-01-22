Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (22 януари)

22 Януари, 2026 06:15 439 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (22 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

05.00 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

17.00 Рали, световен шампионат, Монте Карло МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Галатасарай – Богданка МАХ Спорт 3

19.00 Биатлон: Световна купа в Нове Место, индивидуално, мъже Евроспорт 1

19.30 Баскетбол, Анадолу Ефес – Олимпиакос МАХ Спорт 1

19.45 ПАОК – Бетис МАХ Спорт 2

19.45 Йънг Бойс – Лион МАХ Спорт 4

19.45 Фенербахче – Астън Вила Би Ти Ви Екшън

19.45 Болоня – Селтик Ринг

21.45 Баскетбол, Реал – Монако МАХ Спорт 1

22.00 Рейнджърс – Лудогорец МАХ Спорт 3

22.00 Брага – Нотингам МАХ Спорт 4

22.00 Рома – Щутгарт Би Ти Ви Екшън

22.00 Селта – Лион Ринг

22.00 Линкълн – Бъртън Диема спорт 2

22.00 Баскетбол, Париж – Дубай МАХ Спорт 2

23.00 Голф: PGA тур, Турнир "Американ Експрес", първи ден Евроспорт 2

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 1

02.30 Тенис : Открито първенство на Австралия Евроспорт 2

03.00 НХЛ, Нешвил – Отава МАХ Спорт 2


