Карлос Алкарас изпревари Федерер, Джокович и Надал

Карлос Алкарас продължи впечатляващия си ход на Australian Open, осигурявайки си място на осминафиналите след категоричен успех над Корентен Муте. С този триумф испанецът не само направи поредната крачка към титлата в Мелбърн, но и записа името си в историята, изравнявайки един от най-значимите рекорди в тениса.

Световният номер едно наложи пълна доминация от самото начало на срещата, като спечели първия сет за по-малко от час. Във втората част Алкарас стартира ударно и поведе с 3-0, но в този момент Муте изигра най-силния си период в двубоя и успя да обърне резултата до 3-4. Испанецът обаче не позволи изненада, бързо възстанови равновесието и след серия от прецизни излизания на мрежата реализира ключов пробив, с който удвои преднината си в мача. Третият сет премина изцяло под диктовката на топ поставения, който три пъти проби подаването на французина и сложи край на спора след малко повече от два часа игра. Статистически Алкарас превъзхождаше съперника си във всеки компонент, като записа 30 печеливши удара срещу 18 за Муте и допусна значително по-малко непредизвикани грешки.

Благодарение на тази победа испанецът вече има 87 успеха в първите си 100 мача в основна схема на турнирите от Големия шлем, с което изравни историческото постижение на легендарния Бьорн Борг. По този начин младият лидер в ранглистата изпревари „Тримата големи“ – Рафаел Надал (86 победи), Роджър Федерер (80) и Новак Джокович (79) в тази престижна класация. На осминафиналите Алкарас ще се изправи срещу Томи Пол в очакван с голям интерес сблъсък за място в следващата фаза на турнира.