Националите на България се готвят за исторически успех

България се изправя пред един от най-значимите спортни моменти в своята история, като Пловдив се подготвя да приеме националния ни отбор за решителния сблъсък срещу Белгия. В зала „Колодрума“ на 7 и 8 февруари нашите тенисисти излизат в битка, която може да ги изстреля директно сред най-добрите нации в света.

Техническият директор на федерацията Йордан Божинов определи предстоящото събитие като исторически мач: „България играе исторически мач. За първи път, откакто има Купа „Дейвис“, ние започваме годината с шанс да бъдем световни шампиони“. Той допълва, че страната ни застава рамо до рамо с най-големите в спорта: „Тази година наред с Щатите, с Италия, с Испания, със Сърбия, с всички, ние имаме шанс да станем световни шампиони“. Относно избора на корт в зала „Колодрума“, той призна: „Цялата идея с клея в зала е малко екзотична, но клеят е настилката, на която шансовете се изравняват най-много“. Божинов обясни и технологията за направата на корта: „Това е един клей, който буквално се разопакова на място, слага се настилката отгоре, изсипва се клеят и на него се играе“. Той сподели, че изборът на клей на закрито е малко екзотична идея, но стои твърдо зад това стратегическо решение, защото именно на тази настилка шансовете се изравняват най-много. Според него условията в Пловдив са максимално сходни с тези от големия успех над Финландия през миналата година.

Александър Василев също не скри вълнението си от предстоящата битка. Той се чувства отлично подготвен след тренировъчните лагери в чужбина: „Имах страхотна подготовка в Швеция и в Дубай. Имах изключителната възможност да тренирам с Шаповалов две седмици, това така ми даде много опит“. За условията в залата той добавя: „Играл съм официални мачове на клей в зала, условията ще са интересни, но мисля, че момчетата ще са подготвени и ще дадем всичко от себе си“. Василев подчерта и важността на тактическата подготовка преди мачовете: „Винаги е много важно да анализираме съперниците и да знаем как да играем“.

Огромният интерес към мача е напълно обясним.