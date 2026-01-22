Барселона понесе тежък удар: Педри ще е аут поне месец

Барселона спечели важна победа в снощното си гостуване на Спарта Прага в седмия кръг на Шампионската лига, но срещата поднесе и една негативна новина на всички свързани с тима, а именно контузията на Педри.

Полузащитникът бе заменен след час игра от своя съотборник Дани Олмо, а местните издания “Мундо Депортиво” и “Спорт” информират, че футболистът е скъсал мускул на десния крак. Испанският национал получи идентична травма на същия мускул през октомври и тогава трябваше да се възстановява три седмици.

Предположенията в пресата са, че сега вероятно той ще трябва да прекара повече време извън терените, за да са сигурни на “Камп Ноу”, че тези проблеми няма да се превърнат в проблем в близко бъдеще.

Отсъствието на Педри със сигурност ще е сериозен удар по плановете на Ханзи Флик и щаба на Барселона, тъй като халфът е един от най-работоспособните футболисти на тима. Статистиката сочи, че преди почивката той е бил играчът, изминал най-голямо разстояние през първото полувреме от отбора на каталунците.

На този етап предположенията са, че той ще пропусне двубоите с Овидео, Елче, Майорка, Жирона и Леванте в Ла Лига, Копенхаген в Шампионската лига и срещата с Албасете за Купата на краля. Педри тепърва ще премине допълнителни медицински изследвания в следващите дни, за да се разбере с точност колко сериозна е травмата му.