Три клуба от Серия А проявяват интерес към халф на ЦСКА 1948

22 Януари, 2026 10:28 378 0

  • цска 1948-
  • марто бойчев-
  • футбол

17-годишният офанзивен халф попада в трансферните планове на Торино, Удинезе и Дженоа

Три клуба от Серия А проявяват интерес към халф на ЦСКА 1948 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Три клуба от Серия А проявяват интерес към таланта на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, твърди tuttomercatoweb. 17-годишният офанзивен халф попада в трансферните планове на Торино, Удинезе и Дженоа.

Освен това клубове от Германия също следят Бойчев.

През този сезон Бойчев има 15 мача във всички турнири, в които е вкарал един гол.

Договорът на младока с ЦСКА 1948 е до лятото на 2028 година.


