Три клуба от Серия А проявяват интерес към халф на ЦСКА 1948

Три клуба от Серия А проявяват интерес към таланта на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, твърди tuttomercatoweb. 17-годишният офанзивен халф попада в трансферните планове на Торино, Удинезе и Дженоа.
Освен това клубове от Германия също следят Бойчев.
През този сезон Бойчев има 15 мача във всички турнири, в които е вкарал един гол.
Договорът на младока с ЦСКА 1948 е до лятото на 2028 година.
🚨 Torino, Udinese, and Genoa are reportedly interested in 17-year-old Bulgarian midfielder Marto Boychev, who recently renewed his contract with CSKA 1948 until 2028.https://t.co/wCAaEqqHto#TorinoFC #ПърваЛига #SerieA— TransferFeed (@transferfeedcom) January 22, 2026
