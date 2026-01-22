Украинската тенисистка Олександра Олиникова иска Арина Сабаленка и Даниил Медведев да бъдат изхвърлени от тениса

Украинската тенисистка Олександра Олиникова привлече вниманието на световните медии не само с играта си, но и с категоричната си позиция по време на пресконференцията след отпадането си от Australian Open. Макар да загуби от действащата шампионка Мадисън Кийс, световната №92 остави ярък отпечатък с нестандартната си поява и силните си думи.

Олиникова, която дебютира на престижния турнир, излезе на корта с временни татуировки по лицето, а на пресконференцията се появи с тениска, носеща надпис: „Нуждая се от помощта ви, за да защитим украинските жени и деца, но не мога да говоря затова тук“.

Това послание предизвика бурни реакции и постави акцент върху хуманитарната криза в Украйна.

В емоционалното си изказване Олиникова настоя за незабавното отстраняване от спорта на Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер и Даниил Медведев, които тя определи като „опасни личности“. Тя припомни, че световната №1 Арина Сабаленка е подписала документ в подкрепа на беларуския президент Александър Лукашенко по време на протестите през 2020 г., когато страната беше разтърсена от насилие и репресии срещу защитниците на демокрацията.

Олиникова не пропусна да спомене и руската тенисистка Даяна Шнайдер, която лично е била наградена от Владимир Путин и публично е изразила радостта си от тази чест.

Освен това, украинката отправи критика и към Даниил Медведев за участието му в демонстративен турнир, организиран от „Газпром“ – компания, която според нея финансира военните действия.

„Тези хора не трябва да имат място в спорта, докато подкрепят режими, които потъпкват човешките права и демокрацията“, категорична бе Олиникова, завършвайки с призив за солидарност и действия от страна на международната спортна общност.