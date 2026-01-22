Новини
Спорт »
Тенис »
Украинската тенисистка Олександра Олиникова иска Арина Сабаленка и Даниил Медведев да бъдат изхвърлени от тениса

Украинската тенисистка Олександра Олиникова иска Арина Сабаленка и Даниил Медведев да бъдат изхвърлени от тениса

22 Януари, 2026 15:38 989 24

  • олександра олиникова-
  • australian open-
  • политическо изявление-
  • арина сабаленка-
  • даяна шнайдер-
  • даниил медведев-
  • украйна-
  • спорт и политика-
  • хуманитарна криза-
  • тенис новини

Силното й политическо изявление разтърси тенис средите и предизвика широк обществен отзвук

Украинската тенисистка Олександра Олиникова иска Арина Сабаленка и Даниил Медведев да бъдат изхвърлени от тениса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Украинската тенисистка Олександра Олиникова привлече вниманието на световните медии не само с играта си, но и с категоричната си позиция по време на пресконференцията след отпадането си от Australian Open. Макар да загуби от действащата шампионка Мадисън Кийс, световната №92 остави ярък отпечатък с нестандартната си поява и силните си думи.

Олиникова, която дебютира на престижния турнир, излезе на корта с временни татуировки по лицето, а на пресконференцията се появи с тениска, носеща надпис: „Нуждая се от помощта ви, за да защитим украинските жени и деца, но не мога да говоря затова тук“.

Това послание предизвика бурни реакции и постави акцент върху хуманитарната криза в Украйна.

В емоционалното си изказване Олиникова настоя за незабавното отстраняване от спорта на Арина Сабаленка, Даяна Шнайдер и Даниил Медведев, които тя определи като „опасни личности“. Тя припомни, че световната №1 Арина Сабаленка е подписала документ в подкрепа на беларуския президент Александър Лукашенко по време на протестите през 2020 г., когато страната беше разтърсена от насилие и репресии срещу защитниците на демокрацията.

Олиникова не пропусна да спомене и руската тенисистка Даяна Шнайдер, която лично е била наградена от Владимир Путин и публично е изразила радостта си от тази чест.

Освен това, украинката отправи критика и към Даниил Медведев за участието му в демонстративен турнир, организиран от „Газпром“ – компания, която според нея финансира военните действия.

„Тези хора не трябва да имат място в спорта, докато подкрепят режими, които потъпкват човешките права и демокрацията“, категорична бе Олиникова, завършвайки с призив за солидарност и действия от страна на международната спортна общност.




Поставете оценка:
Оценка 1 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надарен

    36 1 Отговор
    Ако види моя и него ще поиска.

    15:39 22.01.2026

  • 2 не е само наркомнаски така

    62 1 Отговор
    явно наглостта е типична украинска черта…

    Коментиран от #6

    15:40 22.01.2026

  • 3 пешо

    49 1 Отговор
    това нещо жена ли е

    15:40 22.01.2026

  • 4 пешо

    36 0 Отговор
    голем боклук

    15:43 22.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    33 0 Отговор
    Очевидното е, че тази украинска шовинистична с-ня ревяща в подкрепа на бандеросите е единствената, която трябва да изхвърчи!! Да не я бавят, а да и покажат вратата!
    Като е толкова загрижена да заминава доброволец на фронта, приемат и жени!

    15:45 22.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "не е само наркомнаски така":

    Добро утро... но да не забравяме и кражбите

    15:46 22.01.2026

  • 7 Тико

    26 0 Отговор
    Що има вайна по лицето тая? Мозъчен изблик сигурно е получила.

    15:46 22.01.2026

  • 8 Новак

    26 0 Отговор
    Я па тоя бордюр.. 😂😂😂

    15:48 22.01.2026

  • 9 НАГЛА УКРОПАЧА

    27 0 Отговор
    ИСТИНСКИЯ СПОРТИСТ НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕНАСЯ ПОЛИТИКАТА В СПОРТА .

    15:51 22.01.2026

  • 10 Иван 1

    20 0 Отговор
    Като не и изнася да си седи в Украйна,стига политиката в играта.

    15:54 22.01.2026

  • 11 Когато не можеш да биеш

    25 0 Отговор
    дали в спорта или във война,винаги хленчиш за служебна победа. Нещастно племе.

    15:54 22.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хохо Бохо

    13 1 Отговор
    Тъпа, некадърна и завистлива сало нацистка....като всички салобандери. Няма място в световният спорт.

    15:56 22.01.2026

  • 14 Небинарен евро-жидо-атлантик с аутизъм

    12 1 Отговор
    Тази кой я бръсне за слива. Да отива да я разцепва някой дрон и да не ни занимава с измислената държва украйна

    15:56 22.01.2026

  • 15 Точен

    9 0 Отговор
    Еврозомби. Поне да беше хубава...

    15:57 22.01.2026

  • 16 Прою

    11 1 Отговор
    ДаГоДуа УкратаГрозна

    15:57 22.01.2026

  • 17 Циник

    7 0 Отговор
    Талантливо момиче ама глупаво. Случва се.

    15:57 22.01.2026

  • 18 123456

    9 0 Отговор
    тоя борсук нещо друго не иска ли ?

    15:57 22.01.2026

  • 19 защо не

    10 0 Отговор
    Предлагам вместо да си губи времето с тенис(вижда не, не го умее), и да заминава за фронта. Има и физическите данни.

    15:57 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ТЕЗИ ВЕРНО

    11 0 Отговор
    СА МЕГА НАХАЛНИЦИ. ПРИЕХМЕ ПО НАШИТЕ 5 ЗВЕЗДНИ ХОТЕЛИ НА ПЪЛЕН ПАНСИОН И ПАК СЕ НА,ИРАХА ОТ КАПРИЗИ И ПРЕТЕНЦИИ.

    15:58 22.01.2026

  • 22 Коиловци брадърс

    10 0 Отговор
    Истинска западна украинка - грозна, мазна, с татуировки и прилича на мъж.

    16:00 22.01.2026

  • 23 Какъв е тоо

    1 0 Отговор
    укрoуpод със сини пъпки по муcуpaта?

    16:09 22.01.2026

  • 24 Мутата

    3 0 Отговор
    Още едно доказателство колко много е прав Владимир Путин

    16:09 22.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ