Коко Гоф в компанията на легенди

След като феновете на “Маргарет Корт Арена” видяха как Даниил Медведев направи епичен обрат от 0-2 сета по-рано в петък следобед, те се насладиха на оспорван дуел и от турнира при жените, в който третата поставена Коко Гоф (САЩ) победи сънародничката си Хейли Баптист с 3:6, 6:0, 6:3, за да се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия.

Успехът, нейният 77-и в “Големия шлем”, дойде в 100-ия ѝ “мейджър” двубой. 21-годишната Гоф е деветата тенисиста в Откритата ера, която има 100 изиграни срещи в основната схема на турнирите от Големия шлем при жените преди да навърши 22. Тя се присъедини към елитната компания на Мери Джо Фернандес, Щефи Граф, Мартина Хингис, Габриела Сабатини, Аранча Санчес Викарио, Мария Шарапова, Серина Уилямс и Винъс Уилямс.

Само Винъс Уилямс (85) и Ига Швьонтек (83) имат повече победи в първите си 100 мача от Големия шлем сред активните тенисистки. Аранча Санчес Викарио също имаше 77 победи, когато достигна тази граница.

Успехът на Коко Гоф днес дойде след час и 50 минути игра, в която тя преживя тежък първи сет, в който не успя да запише нито един уинър. След това обаче тя доминираше изцяло във втория и в третия сет на двубоя.

Следващата съперничка на американката ще бъде номер 19 в схемата Каролина Мухова (Чехия), която разгроми Магда Линете (Полша) с 6:1, 6:1.