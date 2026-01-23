Новини
Сабаленка пречупи руска красавица на Australian Open

23 Януари, 2026 10:22 819 2

Четирикратната шампионка от Големия шлем победи своята опонентка със 7:6(4), 7:6(7)

Сабаленка пречупи руска красавица на Australian Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка демонстрира защо заема върха в световната ранглиста, след като премина през изключително тежко изпитание срещу Анастасия Потапова. Четирикратната шампионка от Големия шлем имаше нужда от два часа и две минути интензивна битка на „Род Лейвър Арена“, за да пречупи съпротивата на своята опонентка със 7:6(4), 7:6(7). Срещата се превърна в истински тест за волята, докато температурите в Мелбърн продължаваха да се покачват до критични нива.

Въпреки че Потапова никога досега не беше прескачала третия кръг на турнир от Шлема, тя излезе на корта без никакво притеснение от статута на световната №1. Мачът започна с размяна на пробиви, след което двете тенисистки влязоха в тежка битка от основната линия. В 12-ия гейм на първия сет Сабаленка пропусна четири сетбола, но в последвалия тайбрек успя да наложи волята си. Втората част започна ударно за белорускинята, която поведе с 3:0, и изглеждаше, че краят е близо. Потапова обаче показа невероятен дух, върна двата пробива и изравни за 4:4. Драмата достигна своя пик, когато Сабаленка сервираше за мача, но загуби концентрация и позволи на австрийката да вкара сета в нов тайбрек. В него лидерката в класацията трябваше да спасява цели четири сетбола, преди окончателно да изтръгне победата.

С този успех Сабаленка продължaва защитата на титлата си и си осигури място на осминафиналите. Там я очаква нов сериозен тест в лицето на изгряващата канадска звезда Виктория Мбоко, която по-рано елиминира Клара Таусон.


  • 1 Ха ха ха ха ха ха

    Сабаленче, спирай ги тия аСтероиди ,че долната ти челюст вече като на Батман е станала 🤦

  • 2 Абе

    Обаче глей кви бомби.

