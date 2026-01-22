Новини
Чехът, който отстрани Григор Димитров в Мелбърн, елиминира и Стефанос Циципас

22 Януари, 2026 17:21 446 1

Томас Махач все още не познава вкуса на поражението през 2026 година

Чехът, който отстрани Григор Димитров в Мелбърн, елиминира и Стефанос Циципас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Чешкият тенисист Томас Махач, който отстрани Григор Димитров още в първия кръг на Откритото първенство на Австралия, отново привлече вниманието на феновете с нов впечатляващ успех. Махач се наложи над бившия финалист в Мелбърн и някогашен номер 3 в света – Стефанос Циципас, след драматичен сблъсък, продължил над три часа.

В оспорваната битка на корта шампионът от Аделаида демонстрира хладнокръвие и стабилна игра, като се поздрави с победа в четири сета – 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5).

Гръцкият ас впечатли с мощен сервис и реализира цели 24 аса, но допусна цели 52 непредизвикани грешки, които се оказаха решаващи. За сравнение, Махач записа само 38 подобни неточности, което наклони везните в негова полза.

Този успех е първи за чеха срещу Циципас на професионално ниво и затвърждава отличната му форма през сезона – Махач вече има седем поредни победи и все още не познава вкуса на поражението през 2026 година. В следващия кръг той ще се изправи срещу петия поставен в схемата Лоренцо Музети от Италия, който до момента не е загубил нито един сет на тазгодишния Australian Open.


  • 1 Григор

    2 0 Отговор
    Тоест,искате да кажете,че на Григор му се е паднал супер тежък противник и затова трябва да му се прости? Не ставайте смешни! Напоследък на Григор всички противници са му тежки. Просто човекът го е ударил на живот и тениса е на заден план. Това си е негово лично решение и никой няма право да му се бърка.

    17:31 22.01.2026

