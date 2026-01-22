Ивет Лалова-Колио с категорична позиция след информацията за допинга

Известната българска спринтьорка Ивет Лалова-Колио се обърна официално към обществеността, след като в медиите се появиха информации за предполагаема употреба на забранени вещества. Повод за разразилия се интерес стана съобщение на Международната агенция за тестване (ITA), според което при повторен анализ на проба от Олимпийските игри в Рио 2016 е отчетено наличие на остарин – субстанция, включена в списъка на забранените още през 2008 година.

Днес - 22 януари 2026 г. ITA публикува официално уведомление, че при повторно изследване на проба, предоставена от Лалова-Колио на 17 август 2016 г., е открит неблагоприятен аналитичен резултат (AAF) за остарин глюкуронид. Важно е да се подчертае, че това е само началото на процедурата, а не окончателно решение по случая. *

Съгласно установените правила, спортистът има право да поиска отваряне и анализ на проба Б. Ако резултатът се потвърди, Ивет Лалова-Колио ще може да представи своите аргументи и доказателства пред компетентните органи. Тя категорично заявява, че никога не е приемала умишлено забранени вещества и ще се възползва от всички възможности за защита на своето име.

Остаринът е вещество, за което антидопинговите институции от години предупреждават, че може да попадне в организма на спортисти чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани съставки. Американската антидопингова агенция (USADA) е идентифицирала 72 продукта с остарин, като при 19 от тях веществото не фигурира на етикета. Научни изследвания също потвърждават, че дори минимални следи от остарин могат да доведат до положителен резултат при анализ.

Агенцията, представляваща Лалова-Колио, апелира към медиите да бъдат внимателни с терминологията и да не прибързват с изводи, тъй като в момента тече процедура, а не е взето окончателно решение. Използването на думи като „уличена“ е некоректно на този етап.

През годините Ивет Лалова-Колио се е утвърдила като един от най-ярките защитници на чистия спорт и феърплея у нас. В този труден момент тя разчита на справедливостта на процеса и на подкрепата на спортната общественост, за да защити своето име и репутация.

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ на Ивет Лалова:

"Във връзка с публикуваната по-рано информация от International Testing Agency (ITA) и последвалия медиен интерес, KEY Academy, агенцията, представляваща Ивет Лалова-Колио, предоставя следното уточнение от името на своя клиент:

На 22 януари 2026 г. ITA публикува официално съобщение на уебсайта си, че при повторен анализ на проба, предоставена от Ивет Лалова-Колио на 17 август 2016 г. по време на Олимпийските игри в Рио 2016, е отчетен неблагоприятен аналитичен резултат (Adverse Analytical Finding - AAF) за Остарин (ostarine glucuronide). Публикацията на ITA представлява уведомление за започнала процедура по казус, а не окончателно решение.

Процедурата предвижда спортистът да има право да поиска отваряне и анализ на проба Б, като резултатът от нея ще определи следващата фаза. В случай, че анализът на проба Б потвърди резултата от първата, процедурата продължава към етап, в който атлетът има възможност да представи обяснения и доказателства по случая.

Ивет Лалова-Колио никога не е приемала съзнателно забранени вещества и ще упражни в пълен обем правото си на анализ на проба Б и защита пред компетентните органи.

Откритото вещество (Остaрин) е в списъка със забранени вещества от далечната 2008 г. и е лесно откриваем, дори с по-стари методи на анализ. Остарин е сред субстанциите, за които антидопингови и спортни институции през годините многократно са предупреждавали, че съществува реален риск от неумишлено излагане, включително чрез хранителни добавки със замърсени или недекларирани на етикета съставки.

В официално съобщение американската анти-допинг агенция (USADA) посочва, че в техния списък с високорискови продукти има 72 продукта, съдържащи Остарин, като при 19 от тях веществото не е декларирано на етикета. Паралелно, научни публикации обобщават документирани случаи на хранителни добавки, замърсени с Остарин, с което подчертават, че дори минимални следи от субстанцията могат да доведат до неблагоприятни аналитични резултати. Това е общ контекст по темата и не следва да се правят изводи по конкретния случай преди резултата от проба Б и официалните следващи процедури, но е важна информация.

Молим медиите да подхождат с необходимата прецизност към терминологията и фактите, като отчитат, че на този етап става дума за AAF при повторен анализ и за процедура в ход, а не за финално решение. Използването на термини като "уличиха" или "уличен" не са коректни на този етап.

В лицето на Ивет Лалова-Колио българският спорт има един от най‑успешните и последователни защитници на честната и чиста конкуренция и заслужава да отстояваме нейното име и репутация с всички законни средства."