ОФК Несебър и Левски с интересно партньорство

23 Януари, 2026 16:24 505 2

Морският клуб става сателит на "сините"

ОФК Несебър и Левски с интересно партньорство - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Третодивизионният ОФК Несебър официално се превръща в сателитен клуб на столичния гранд Левски. Това стратегическо сътрудничество бележи нова ера в развитието на младите таланти по българското Черноморие.

В момента Левски, под ръководството на испанския специалист Хулио Веласкес, провежда интензивен подготвителен лагер в турския курорт Белек. Именно там треньорът от детско-юношеската школа на Несебър – Трайо Грозев, преминава едноседмична специализация, черпейки опит от методиката и професионализма на водещия треньорски щаб в Първа лига. Грозев, който работи с най-малките надежди на Несебър, родени през 2012 и 2016 година, има възможност да наблюдава отблизо тренировъчния процес и приятелските срещи на "сините" срещу Ниредхаза, Войводина и Заглебие.

По време на престоя си в Белек, младият наставник получава специално внимание от Хулио Веласкес, който не пести време и усилия да сподели ценни съвети, иновативни подходи и тънкости от съвременния футболен тренинг. Двамата обсъждат различни аспекти от подготовката на младите играчи, като акцентът пада върху изграждането на бъдещи звезди за българския футбол.

В делегацията на Несебър е и президентът на клуба Недялко Москов, който играе ключова роля в укрепването на връзките между двата отбора. Благодарение на неговата визия и отдаденост, партньорството между морския клуб и Левски се разширява с нови хоризонти.

Ръководството на ОФК Несебър изрази своята признателност към Наско Сираков, Даниел Боримиров и целия треньорски екип на Левски за топлото посрещане, професионализма и безрезервната подкрепа. В официално изявление от клуба подчертават, че сътрудничеството ще се задълбочава, а при евентуално класиране на "делфините" във Втора лига, "сините" ще предоставят свои млади футболисти под наем на Несебър. Така двата клуба ще работят рамо до рамо за развитието на следващото поколение български футболни таланти.


  • 1 Браво

    2 1 Отговор
    Много правилен ход!

    16:57 23.01.2026

  • 2 Новичок

    1 2 Отговор
    Как " Сателит " в друга орбита ли са нещо ???

    16:57 23.01.2026

