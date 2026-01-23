Европейски грандове в битка за Хулиан Алварес – Барселона сред фаворитите

Хулиан Алварес, един от най-талантливите и търсени нападатели на Стария континент, се превърна в ябълката на раздора между някои от най-големите футболни клубове в Европа. Според уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, интересът към аржентинския голмайстор е по-горещ от всякога, а Барселона е сред водещите кандидати за подписа му.

Въпреки че Алварес има действащ договор с Атлетико Мадрид до лятото на 2030 година, което прави евентуален трансфер изключително сложен, каталунският колос не е единственият, който дебне за възможност да привлече световния шампион. Още няколко европейски титани вече са отправили официални запитвания към испанския клуб, като се очаква наддаването да достигне рекордни суми.

Самият нападател, който през лятото на 2024 година премина в Атлетико Мадрид от Манчестър Сити срещу внушителните 75 милиона евро, не изключва нито един вариант за бъдещето си. Аржентинецът е отворен към нови предизвикателства и не крие амбициите си да се развива на най-високо ниво.

През настоящия сезон 25-годишният Алварес демонстрира впечатляваща форма – в 28 мача от всички турнири той е реализирал 11 гола и е асистирал за още 5 попадения, като е прекарал общо 2117 минути на терена. Тези статистики само засилват интереса към него и превръщат името му в едно от най-обсъжданите на трансферния пазар.

Очаква се през следващите седмици сагата около бъдещето на Хулиан Алварес да се превърне в една от най-горещите теми в европейския футбол.