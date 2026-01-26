Новини
Спорт »
Световен футбол »
Диего Симеоне: Със сигурност имаме нужда от нови футболисти

Диего Симеоне: Със сигурност имаме нужда от нови футболисти

26 Януари, 2026 06:16 336 0

  • атлетико мадрид-
  • диего симеоне-
  • конър галахър-
  • джакомо распадори-
  • футбол

Не ме притеснява, че Хулиан Алварес не вкара гол вняколко поредни мача

Диего Симеоне: Със сигурност имаме нужда от нови футболисти - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне потвърди, че отборът ще е активен в последните дни от трансферния прозорец и ще опита да привлече нови футболисти, след като се раздели с Конър Галахър и Джакомо Распадори.

“Със сигурност се нуждаем от попълнения и ще направим всичко възможно да си осигурим такива. Говоря всеки ден с Матеу Алемани и той е наясно какви играчи ни трябват”, каза Симеоне след победата с 3:0 над Майорка, изкачила “дюшекчиите” на трето място в класирането в Ла Лига.

“Не ме притеснява, че Хулиан Алварес не вкара гол вняколко поредни мача. Той е изключителен нападател и съвсем скоро ще започне отново да бележи. Всички нападатели предминават през подобни периоди. Хулиан е много ценен за нас”, коментира аржентинският специалист.

“Днес бяхме достатъчно ефективни в предни позиции. Голът на Сьорлот ни даде спокойствие. Друг път се е случвало да пропускаме много ситуации, преди да стигнем до попадение. Статичните положения са все по-важни. Джулиано има страхотно хвърляне от тъч и това севидя при един от головете”, каза още Симеоне.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ