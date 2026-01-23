Новини
Наполи наблюдава изкъсо изявите на Джейдън Санчо

23 Януари, 2026 22:43 373 0

  • джейдън санчо-
  • наполи-
  • трансфер-
  • манчестър юнайтед-
  • астън вила-
  • серия а-
  • футболни новини

Неаполитанци търсят свежа сила в атака

Наполи наблюдава изкъсо изявите на Джейдън Санчо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският гранд Наполи е насочил вниманието си към английския нападател Джейдън Санчо, който в момента играе под наем в Астън Вила, съобщава авторитетният журналист Джанлука Ди Марцио. Според публикация в социалната мрежа X, ръководството на неаполитанците активно проучва възможността да привлече Санчо, с цел да засили офанзивната мощ на тима за следващия сезон.

Въпреки че Санчо бе считан за едно от най-големите млади таланти в Европа, престоят му на "Вила Парк" не оправда напълно очакванията. Английският национал има 19 мача с екипа на Астън Вила през настоящата кампания, но е успял да се разпише само веднъж. Липсата на постоянство и трудностите да се наложи като титуляр могат да ускорят завръщането му в Манчестър Юнайтед след края на сезона.

Припомняме, че през 2021 година "червените дяволи" платиха внушителните 85 милиона евро на Борусия Дортмунд за подписа на Санчо. Въпреки високите очаквания, крилото така и не успя да се утвърди като водеща фигура на "Олд Трафорд", записвайки 83 срещи, 12 гола и 6 асистенции с екипа на Манчестър Юнайтед.


