Габриела Петрова застана в подкрепа на приятелката си Ивет Лалова

Известната атлетка и шампионка в тройния скок Габриела Петрова публично изрази своята солидарност към Ивет Лалова, след като името на спринтьорката бе замесено в скандал с допинг от Олимпийските игри в Рио през 2016 година.

В емоционално послание, публикувано в профила ѝ в Instagram, Петрова не скри възмущението си от нападките срещу своята близка приятелка и колежка.

"Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!", написа Габриела, като по този начин ясно показа подкрепата си към Лалова. Тя подчерта, че успехите и чистата съвест на Ивет са трън в очите на хора, които не могат да понесат чуждия триумф.

Петрова допълни, че в трудни моменти истинските приятели се разпознават и призова всички да не бързат със заключенията, а да вярват в справедливостта.

Силните думи на Петрова предизвикаха вълна от подкрепа в социалните мрежи, където фенове и колеги на Лалова изразиха своята вяра в нейната невинност и спортен дух.

Ето думите на Габриела Петрова:



"Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!



Годината е 2013 ,първото ми състезание с националния отбор.Знаех ,че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем.Очите ми светнаха в мига в който я видях....и така светят и до днес ,когато знам ,че ще я видя. От тогава сме приятелки,сестри...семейство!Били сме заедно и в хубавото и в лошото!



Познавам атлета Ивет,жената Ивет и майката Ивет.И във всичко тя е прекрасна,истинска и честна!!! Не може да бъдеш голям спортист,ако не си голям човек!Учила съм се от нея на професионализъм ,професионална етика и доброта.Един ден ще науча и децата си!



Колкото и кал да хвърляте ,някои хора са родени да светят ярко! Благодаря ти, Ивче за светлината! Обичам те!"