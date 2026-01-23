Новини
Габриела Петрова застана в подкрепа на приятелката си Ивет Лалова

Габриела Петрова застана в подкрепа на приятелката си Ивет Лалова

23 Януари, 2026 19:42

Името на спринтьорката бе замесено в скандал с допинг от Олимпийските игри в Рио

Габриела Петрова застана в подкрепа на приятелката си Ивет Лалова - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известната атлетка и шампионка в тройния скок Габриела Петрова публично изрази своята солидарност към Ивет Лалова, след като името на спринтьорката бе замесено в скандал с допинг от Олимпийските игри в Рио през 2016 година.

В емоционално послание, публикувано в профила ѝ в Instagram, Петрова не скри възмущението си от нападките срещу своята близка приятелка и колежка.

"Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!", написа Габриела, като по този начин ясно показа подкрепата си към Лалова. Тя подчерта, че успехите и чистата съвест на Ивет са трън в очите на хора, които не могат да понесат чуждия триумф.

Петрова допълни, че в трудни моменти истинските приятели се разпознават и призова всички да не бързат със заключенията, а да вярват в справедливостта.

Силните думи на Петрова предизвикаха вълна от подкрепа в социалните мрежи, където фенове и колеги на Лалова изразиха своята вяра в нейната невинност и спортен дух.

Ето думите на Габриела Петрова:

"Когато сияеш дразниш онези,които живеят в тъмнина!

Годината е 2013 ,първото ми състезание с националния отбор.Знаех ,че тя ще е там и нямах търпение да се запознаем.Очите ми светнаха в мига в който я видях....и така светят и до днес ,когато знам ,че ще я видя. От тогава сме приятелки,сестри...семейство!Били сме заедно и в хубавото и в лошото!

Познавам атлета Ивет,жената Ивет и майката Ивет.И във всичко тя е прекрасна,истинска и честна!!! Не може да бъдеш голям спортист,ако не си голям човек!Учила съм се от нея на професионализъм ,професионална етика и доброта.Един ден ще науча и децата си!

Колкото и кал да хвърляте ,някои хора са родени да светят ярко! Благодаря ти, Ивче за светлината! Обичам те!"


  • 1 Спецназ

    5 1 Отговор
    Допинг контрола хваща тези препарати,
    които не ги използват американците и австралийците!

    За техните- НЕМА! Тичат и плуват като невидели с разширени зеници, Баце!
    ПФУ!


    ФАКТ

    Коментиран от #4

    19:50 23.01.2026

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Онази раскиня с мустаците дето я зобаха за космонавт така би Станка Златева.

    19:59 23.01.2026

  • 3 Допинг

    1 0 Отговор
    И тая ще изгърми с допинг..

    20:02 23.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Значи Ивет Лалова взела допинг и станала 8-ма. А първите 7 са чисти. Извънземни ли са , че бягат по-бързо от допингираната Ивет.

    20:16 23.01.2026

