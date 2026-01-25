Левски завърши зимния си лагер в Турция с победа, Славия загуби от казахстански отбор

Армстронг Око-Флекс вкара гол и изработи втори, а Левски завърши зимния си лагер в Турция с успех с 2:1 срещу словашкия Тренчин. Това бе първа победа за лидерите в класирането на българското първенство по футбол в Белек, като до момента те имаха две равенства 0:0 и поражение с 1:2 срещу сръбския Войводиха, предаде БТА.

Тренчин поведе в четвъртата минута на мача на контра, при която се разписа Дилън Кам на празна врата, но в остатъка от първото полувреме блесна новото попълнение на "сините" Армстронг Око-Флекс. Ирландецът пристигна в Левски само преди 11 дни с трансфер от Ботев (Пловдив) за 300 хиляди евро.

Око-Флекс изравни резултата в 23-та минута, когато получи извеждащо подаване от Акрам Бурас, финтира последния защитник и вкара топката между краката на стража Андрия Катич. В края на частта Левски създаде сходна ситуация, но този път вратарят фаулира Око-Флекс в наказателното поле и Евертон Бала бе точен от дузпа за 2:1 в полза на "сините".

Левски надигра Тренчин през второто полувреме, в което старши треньорът Хулио Веласкес остави дълго време в игра титулярите си. "Сините" бяха много близо до гол след час игра, но първо играч на Тренчин изби от голлинията удар на Евертон Бала, след което Акрам Бурас пропусна от близко разстояние.

В 72-та минута пък резервата Фабио Лима не успя да вкара сам срещу вратаря на Тренчин и така мачът завърши при резултат 2:1 в полза на "сините". Следващата им контрола, последна за зимната подготовка, е срещу Вихрен (Сандански) на 28 януари на стадион "Георги Аспарухов".

Левски играеше с ясна идея с топката и в защита, заяви старши треньорът Хулио Веласкес след победата на "сините" с 2:1 срещу словашкия Тренчин в последната си контрола от подготвителния лагер в Турция. Армстронг Око-Флекс вкара първия гол за отбора, а Евертон Бала наниза победния.

"Видях доста интересни неща. Играехме с ясна идея с топката и в защита. Тренчин играха доста по-отворено от Заглембе, излизаха в предни позиции. Хареса ми как преодоляваме първата линия на съперника и решенията на футболистите. Истината е, че не започнахме много добре и ни вкараха на контраатака, но отборът отговори добре", каза Веласкес за Левски ТВ.

"Създадохме много положения пред тяхната врата, а и няколко пъти съдиите свиреха спорни засади, но успяхме да вкараме два пъти. Трябваше обаче да бъдем по-убедителни в завършващата фаза. Момчетата пак се вложиха, както беше във всеки ден до момента", продължи треньорът на Левски.

"Дойдохме в Турция в добра кондиция и оставаше само да постигнем игрови ритъм. Считам, че подобрихме доста неща и вдигнахме нивото през тези три седмици", каза още той и разри, че Мустафа Сангаре е получил почивка, защото има лек проблем.

Славия загуби с 0:1 срещу Тобол Костанай в поредния си приятелски мач от лагера в Анталия. Поражението е първо за столичани в контролите по време на зимната подготовка.

Иван Минчев, Кристиян Балов на два пъти и Янис Гермуш не успяха да дадат аванс за "белите" в резултата. В 37-ата минута отборът от Казахстан откри головата сметка след попадение на Марат Дамир. В края на първата част защитниците на Тобол имаха късмет да не си отбележат автогол.

Девет минути след почивката попадение на Гермуш беше отменено от германските съдии заради нарушение. Девет минути преди края на срещата Леви Нтумба се намеси решително и предотврати втори гол във вратата на Славия след шут от фаул. В 88-ата минута Емил Стоев получи червен картон заради заради нарушение срещу противников футболист. Това е втората проверка на столичани в рамките на два дни. В събота воденият от треньора Ратко Достанич състав завърши наравно 1:1 с Тиквеш Кавадарци.