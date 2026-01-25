Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лацио изпрати официална оферта за българин от ЦСКА 1948

Лацио изпрати официална оферта за българин от ЦСКА 1948

25 Януари, 2026 08:18 645 1

  • цска 1948-
  • марто бойчев-
  • лацио-
  • първа лига

Преди няколко дни в Италия се появи информация, че българският тийнейджър е в полезрението на няколко отбора

Лацио изпрати официална оферта за българин от ЦСКА 1948 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лацио иска да привлече халфа на ЦСКА 1948 Марто Бойчев, предаде Sportal.bg.

Римският клуб прати официална оферта за 17-годишния футболист, който има 14 мача и 1 гол за "червените" от Бистрица през сезона. Преди няколко дни на Апенините се появи информация, че българският тийнейджър е в полезрението на Торино, Дженоа и Удинезе.

От "Олимпико" обаче са решили да действат настъпателно, като предложението на "бианкочелестите" е седемцифрено в евро. Ако ЦСКА 1948 и италианците се разберат за трансфера, Марто Бойчев, който сега е на лагер в Турция с тима на Иван Стоянов, ще смени efbet Лига със Серия "А". Както е известно, съвсем наскоро в елита на Ботуша заигра националът Росен Божинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА Е МАРКА

    1 0 Отговор
    От ЦСКА към Европа са трансферирани най добрите български футболисти! ЦСКА Е МАРКА!

    08:55 25.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ