Най-успешният африкански клуб иска нападател на Левски

Един от най-титулуваните отбори в света отново гледа към Мустафа Сангаре. „Мач Телеграф“ цитира медиите в Египет, които гръмнаха, че той е един от трите варианта за атаката на Ал-Ахли. А според някои от изданията и основен. „Червеният замък“ ще хвърли сериозни средства за привличането на нов нападател. Причината е, че словенецът Найч Градишар в момента води преговори с ръководството за прекратяване на договора си. И дупката, която ще остави в атаката на тима, трябва да бъде запълнена.

Емисари на Ал-Ахли в момента водели преговори с Левски, Тромсьо и Ал-Сайлия, твърдят в Страната на пирамидите. Целите са ясни – Мустафа Санагаре, Йелцин Камойш и Моханад Али.

Както е известно, от Левски обявиха, че са имали сериозна оферта за един от основните си играчи, но тя е била отхвърлена с неговото знание. Смята се, че е ставало въпрос предложение от над 1 млн. евро. Градишар бе купен от Видеотон за 800 000. Сега мизата със сигурност ще бъде вдигната, защото в Египет твърдят, че Ал-Ахли няма много време в търсенето на класен нападател.

Сангаре бе спряган за този отбор още през миналата есен, но до трансфер така и не се стигна. Тогава египтяните се насочиха към него, непосредствено преди дербито с ЦСКА, което бе спечелено с 1:0. Левски вече продаде един нападател – Борислав Рупанов и едва ли ще иска да се раздели със Сангаре.