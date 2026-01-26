Валентин Йорданов – символът на българската борба отбелязва 66 години

Днес спортната общественост у нас отдава заслужена почит на една от най-ярките фигури в историята на българската борба – Валентин Йорданов, който празнува своя 66-и рожден ден.

Родом от китното село Сандрово, Русенско, Йорданов се превърна в истинска легенда, оставяйки златна диря в световния спорт.

Седемкратен световен и седемкратен европейски шампион – това е постижение, което никой друг българин не е успял да повтори. Олимпийското злато от Атланта през 1996 година и бронзовият медал от Барселона 1992 само затвърждават статута му на един от най-успешните борци в свободния стил.

Международната федерация по борба го отличава като най-техничния състезател на XX век – признание, което малцина в света могат да споделят.

Йорданов е носител на редица престижни награди, сред които блести и приемането му в Залата на славата на световната борба през 2003 година. През 2010 г. държавата го удостоява с най-високото отличие – орден „Стара планина“ – първа степен, като признание за изключителния му принос към спорта и националната гордост.

Почти две десетилетия Валентин Йорданов ръководи Българската федерация по борба, а днес продължава да работи за развитието на спорта като член на комисията „Зала на славата“ към Международната федерация.

Честит рожден ден, шампионе! България се гордее с теб и твоите незабравими успехи, които вдъхновяват поколения млади спортисти да следват мечтите си и да се борят за върха.