Армен Назарян – легендата на световната борба празнува рожден ден

Днес спортният свят отдава заслужена почит на един от най-емблематичните борци в историята – Армен Назарян, който навършва 52 години.

Роден е на 9 март 1974 г. в град Масис, Армения. Започва да се занимава с борба през 1982 г. Първият му треньор е Роберт Нерсесян. През 1983 г. печели своя първи златен медал от градско първенство за юноши-младежи. Състезава се за Армения и печели шест медала от престижни първенства. Олимпийски шампион от летните олимпийски игри в Атланта през 1996 г..

От 1996 г. се състезава за България, като за привличането му се постарават Валентин Йорданов и Гриша Ганчев. Получава българско гражданство с президентски указ през 1997 г.

Икона на класическата борба, Назарян е име, което вдъхновява поколения спортисти и фенове не само в България, но и по цял свят. С впечатляваща кариера, белязана от два олимпийски златни медала, три световни и цели шест европейски титли в най-леките категории, Назарян се нарежда сред най-успешните и харизматични състезатели в този спорт. Неговият уникален стил, борбен дух и безкомпромисна техника го превръщат в истинска легенда на тепиха.

Нееднократно признат за най-добър борец в класическия стил от Международната федерация, Армен Назарян два пъти получава престижното отличие „Борец на годината“. През 2005 година той е удостоен с място в Залата на славата на световната борба – признание, което малцина получават.

След като слага край на активната си състезателна кариера, Назарян не изоставя спорта. Той поема щафетата като треньор и в продължение на десетилетие ръководи националния отбор на България, като през 2013 година е избран за най-добър треньор в страната.

Днес, на своя рожден ден, Армен Назарян остава символ на воля, упоритост и спортно майсторство.

Честит празник на големия шампион!