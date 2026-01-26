Ред Бул разкри новия си болид за Формула 1

Австрийският гранд във Формула 1 – Red Bull Racing, вдигна завесата над най-новото си технологично чудо – болида RB22, с който ще атакува върха през предстоящия сезон на най-престижната автомобилна надпревара. Събитието бе отбелязано с впечатляващо видео и серия от официални снимки, които разпалиха страстите сред феновете по цял свят.

Днес Барселона се превръща в арена на първите предсезонни тестове, където всички погледи ще бъдат насочени към новата машина на Red Bull и нейните пилоти.

За отбора ще се състезават добре познатият холандски ас и четирикратен световен шампион Макс Верстапен, както и талантливият френско-алжирски състезател Исак Хаджар, който направи своя дебют във Формула 1 през миналата година с екипа на Racing Bulls.

След като през 2025 година Red Bull завърши на трето място в класирането при конструкторите, амбициите на тима са повече от ясни – завръщане на върха и нови победи.