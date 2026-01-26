Новини
Ред Бул разкри новия си болид за Формула 1

26 Януари, 2026 16:42 510 0

  формула 1
  red bull
  болид
  rb22
  автомобилна надпревара
  макс верстапен
  исак хаджар

Очаква се RB22 да предложи иновативни решения и подобрена аеродинамика, които да дадат предимство на отбора в ожесточената битка за титлата. 

Ред Бул разкри новия си болид за Формула 1 - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Австрийският гранд във Формула 1 – Red Bull Racing, вдигна завесата над най-новото си технологично чудо – болида RB22, с който ще атакува върха през предстоящия сезон на най-престижната автомобилна надпревара. Събитието бе отбелязано с впечатляващо видео и серия от официални снимки, които разпалиха страстите сред феновете по цял свят.

Днес Барселона се превръща в арена на първите предсезонни тестове, където всички погледи ще бъдат насочени към новата машина на Red Bull и нейните пилоти.

За отбора ще се състезават добре познатият холандски ас и четирикратен световен шампион Макс Верстапен, както и талантливият френско-алжирски състезател Исак Хаджар, който направи своя дебют във Формула 1 през миналата година с екипа на Racing Bulls.

След като през 2025 година Red Bull завърши на трето място в класирането при конструкторите, амбициите на тима са повече от ясни – завръщане на върха и нови победи.


