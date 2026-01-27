Новини
Спорт »
Световен футбол »
Евъртън и Лийдс поделиха точките, Илия Груев с нов силен мач като титуляр

27 Януари, 2026 06:29 468 0

  • евертън-
  • лийдс -
  • висша лига-
  • национал-
  • илия груев

Българският национал изигра 66 минути

Евъртън и Лийдс поделиха точките, Илия Груев с нов силен мач като титуляр - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Евертън и Лийдс Юнайтед оформиха равенство 1:1 в последния двубой от 23-ия кръг на английската Висша лига. Българският национал Илия Груев отново започна сред стартовите 11 за "белите", като остана 66 минути на терена.

Срещата стартира с превес за гостите от Лийдс, които демонстрираха по-голяма активност и заслужено поведоха в резултата. В 28-ата минута Антон Щах проби по фланга и пусна остро подаване по тревата, което намери Джеймс Джъстин на далечната греда. Защитникът не сгреши и откри сметката за своя тим.

Само шест минути по-късно домакините от Евертън бяха на косъм да изравнят. Доминик Калвърт-Люин получи отличен пас от Джейдън Богъл и се озова очи в очи с вратаря, но ударът му срещна страничната греда, пазена от Джордан Пикфорд.

В началото на второто полувреме Илия Груев получи жълт картон за по-остро влизане, а малко след това бе заменен от Ао Танака, след като изпълни задачите си в средата на терена.

"Карамелите" вдигнаха оборотите и постепенно наложиха натиск върху защитата на Лийдс. Усилията им дадоха резултат в 76-ата минута, когато Идриса Гей изведе с прецизен пас Тиерно Бари, а френският нападател с хладнокръвно докосване възстанови равенството.

Точката оставя Евертън на 10-о място във временното класиране с 33 пункта, докато Лийдс заема 16-ата позиция с 26 точки – на шест пред опасната зона, където дебне набиращият скорост Уест Хем.


