Ал-Насър триумфира с минимален успех над Ал-Таавон, Роналдо остана без гол

Ал-Насър се поздрави с ценна победа у дома, след като надделя с 1:0 над коравия тим на Ал-Таавон в среща от 17-ия кръг на Саудитската професионална лига.

Драмата на стадиона достигна своя връх точно преди почивката, когато неочакван автогол на Мохамед Ал Досари в 45-ата минута донесе трите точки на домакините.

Въпреки че "жълтите" създадоха още куп опасни положения пред вратата на съперника, късметът не бе на тяхна страна и резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо, който е водещ реализатор на тима с 16 попадения и 1 асистенция през сезона, този път не успя да намери пътя към мрежата, въпреки активната си игра през всичките 90 минути.

След този успех Ал-Насър затвърди позицията си на второто място във временното класиране с актив от 40 точки, докато Ал-Таавон остава пети с 35 пункта.