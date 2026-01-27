Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ал-Насър триумфира с минимален успех над Ал-Таавон, Роналдо остана без гол

Ал-Насър триумфира с минимален успех над Ал-Таавон, Роналдо остана без гол

27 Януари, 2026 07:46 444 0

  • ал-насър -
  • ал-таавон -
  • саудитската професионална лига-
  • футбол-
  • роналдо

Борбата за челните места в лигата продължава с пълна сила

Ал-Насър триумфира с минимален успех над Ал-Таавон, Роналдо остана без гол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ал-Насър се поздрави с ценна победа у дома, след като надделя с 1:0 над коравия тим на Ал-Таавон в среща от 17-ия кръг на Саудитската професионална лига.

Драмата на стадиона достигна своя връх точно преди почивката, когато неочакван автогол на Мохамед Ал Досари в 45-ата минута донесе трите точки на домакините.

Въпреки че "жълтите" създадоха още куп опасни положения пред вратата на съперника, късметът не бе на тяхна страна и резултатът остана непроменен до последния съдийски сигнал.

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо, който е водещ реализатор на тима с 16 попадения и 1 асистенция през сезона, този път не успя да намери пътя към мрежата, въпреки активната си игра през всичките 90 минути.

След този успех Ал-Насър затвърди позицията си на второто място във временното класиране с актив от 40 точки, докато Ал-Таавон остава пети с 35 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ