Черно море играе две контроли в един ден

Черно море ще изиграе две контролни футболни срещи утре (28 януари). В първата проверка „моряците“ ще играят с тима на Локомотив Горна Оряховица. Мачът е от 13:00 часа на стадион „Младост“ във Варна.

Във втората си проверка за деня момчетата на треньора Илиан Илиев ще срещнат състава на Черноморец Бургас. Двубоят е от 16:00 часа на клубния стадион „Тича“.

Досега Черно море изигра три контролни срещи. В първата варненци победиха Фарул в Констанца с 2:1, във втората – отстъпиха пред Добруджа с 0:1, а в третата - „моряците“ надделяха над Етър Велико Търново с 6:0.

Последната проверка за „зелено-белите“ преди възобновяването на първенството е на 31 януари (събота), а съперник е отново тимът на Етър.

В първата си среща от пролетния дял на шампионата Черно море посреща градския съперник Спартак 1918 Варна на 7 февруари (събота) от 12:30 часа на „Тича“.