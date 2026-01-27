Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море играе две контроли в един ден

Черно море играе две контроли в един ден

27 Януари, 2026 15:30 414 1

  • локомотив горна оряховица-
  • черно море-
  • черноморец бургас-
  • футбол-
  • контрола

Съперници на "моряците" са Локомотив Горна Оряховица и Черноморец Бургас

Черно море играе две контроли в един ден - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Черно море ще изиграе две контролни футболни срещи утре (28 януари). В първата проверка „моряците“ ще играят с тима на Локомотив Горна Оряховица. Мачът е от 13:00 часа на стадион „Младост“ във Варна.

Във втората си проверка за деня момчетата на треньора Илиан Илиев ще срещнат състава на Черноморец Бургас. Двубоят е от 16:00 часа на клубния стадион „Тича“.

Досега Черно море изигра три контролни срещи. В първата варненци победиха Фарул в Констанца с 2:1, във втората – отстъпиха пред Добруджа с 0:1, а в третата - „моряците“ надделяха над Етър Велико Търново с 6:0.

Последната проверка за „зелено-белите“ преди възобновяването на първенството е на 31 януари (събота), а съперник е отново тимът на Етър.

В първата си среща от пролетния дял на шампионата Черно море посреща градския съперник Спартак 1918 Варна на 7 февруари (събота) от 12:30 часа на „Тича“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тича

    0 0 Отговор
    Качили са килца по празниците и колкото и да е аматьорско бг първенството, трябва и да се бяга малко.

    15:43 27.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ