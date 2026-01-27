Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байер Леверкузен привлече нов вратар

27 Януари, 2026 17:00

  • байер леверкузен-
  • борусия мьонхенгладбах-
  • йонас омлин-
  • футбол-
  • трансфер

Леверкузен беше принуден да действа на трансферния пазар, след като титулярният вратар Марк Флекен получи контузия на коляното, която ще го отстрани за дълъг период от време

Байер Леверкузен привлече нов вратар - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байер Леверкузен привлече под наем вратаря на Борусия Мьонхенгладбах Йонас Омлин.

Леверкузен беше принуден да действа на трансферния пазар, след като титулярният вратар Марк Флекен получи контузия на коляното, която ще го отстрани за дълъг период от време.

Бившият вратар на Гладбах Янис Бласвич пази на вратата, а Омлин ще трябва да му бъде конкуренция до края на сезона и след това да се завърне в Гладбах. Той има договор там до 30 юни 2027 г.

„Йонас допълва нашето трио вратари след контузията на Марк. С него, Янис Бласвич и Никлас Ломб, сега сме добре подготвени да се справим с предизвикателствата на следващите седмици и месеци“, каза управляващият директор на Леверкузен по спорт Симон Ролфес.

Гладбах планира да върне Ян Олшовски предсрочно от престоя му под наем в третодивизионния Алемания Аахен, за да замени Омлин.


