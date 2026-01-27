Най-големият талант в историята на Ман Юнайтед: На 15 г. с рекорден договор и частна ложа за семейството му

Джей Джей Габриел е едва на 15 години, но е като магнит за големите клубове в Европа. Шлифован е в академията на Манчестър Юнайтед, от където признават, че никога не са имали по-голям талант от него.

„Вече има опашка от големи клубове, които се редят да подпишат с вундеркинда. Сред тях са Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен и Арсенал“, разкрива Daily Mail.

„Габриел несъмнено е най-добрият играч, който съм виждал на това ниво. Той има потенциала да бъде един от най-добрите английски футболисти в историята“, твърди личният му треньор Алфи Брукс, който от малък го учи на футзал техника и прецизен контрол на топката, отличаващи го на големия терен.

От Манчестър Юнайтед са твърдо решени да задържат таланта въпреки нестихващия интерес към него. След Брекзит английските играчи не могат да преминават в европейски клубове, докато не навършат 18 години. Но Габриел е изключение. Благодарение на баща си той има ирландско гражданство (страна от ЕС) и правото да премине във всеки клуб от ЕС още на 16 години – тоест от октомври 2026 г.

През лятото на 2025 г. семейството на Джей Джей се обърна към Юнайтед, изразявайки благодарност за всичко, което клубът е направил, и обявявайки плановете си да напуснат. Бордът незабавно свика спешно заседание, на което присъстваха спортният директор Джейсън Уилкокс, главният изпълнителен директор Омар Берада и главният преговарящ Мат Харгрийвс. И на откриващия мач за сезона срещу Арсенал, Габриел и баща му седнаха в ложата на директорите, срещайки се с висши членове на съсобственика на Юнайтед - Ineos. А на семейството беше предложена частна ложа на бъдещия стадион „Олд Трафорд“ - безпрецедентен жест за играч от академията.

Според The Athletic, повишеното внимание и ясната стратегия са изиграли решаваща роля и самият играч е решил да остане и е подписал предварително споразумение за професионален договор.

През март 2025 г. 14-годишният тогава Габриел подписа договор с Nike. Точната сума не е разкрита, но Goal твърди, че това е най-доходоносната спонсорска сделка за футболист под 20 години – надминавайки дори тази на Неймар. За сравнение, 19-годишният Неймар подписа 11-годишен договор за 82 милиона паунда с Nike през 2011 г. – но той беше с пет години по-възрастен и вече блестяща звезда в бразилската лига.

Няколко издания съобщиха за евентуалния дебют на Габриел през този сезон на Висшата лига, но феновете ще трябва да почакат. Според регламента, играчът трябва да навърши 15 години до 31 август, за да играе в мачове този сезон. Габриел е роден на 6 октомври, пет седмици по-късно, и все още няма право да играе във Висшата лига. Можеше да се появи във ФА Къп, ако Манчестър Юнайтед не беше елиминиран в първия мач.

Истинското име на момчето е Джоузеф Джуниър Андреу О'Кървил. Баща му, Джо О'Кървил, бивш защитник на Република Ирландия, изигра два приятелски мача през 2007 г., но бързо разбира, че няма да направи мечтаната кариера. И прехвърля амбициите върху сина си.

Първата стъпка е да промени фамилното име на семейството – Габриел вместо О'Кървил, защото смята, че това ще помогне. Следва домашно обучение, за да се увеличи максимално времето за футбол, строга диета и лични тренировки по футзал. На шест години Джей Джей работи седмици наред върху жонглиране с топка и прави по 1000 докосвания подред.

Славата го връхлетя доста рано след видеоклип, озаглавен „8-годишното дете Меси е невероятно“. 25 милиона гледания и прякорът му се запечата.

Джей Джей има право да играе за три национални отбора: Англия (родното му място), Ирландия (от страната на баща му) и Кипър (от страната на майка му). На младежко ниво той досега е избрал Англия и е изиграл два мача за отбора до 16 години.

Три седмици след 15-ия си рожден ден, през октомври, младежът тренира с мъжете на Ман Юнайтед за първи път и участва в мач 11 на 11. Дадоха му тренировъчен номер 95 – най-високият в историята на клуба.

„Джей Джей е фантастичен талант. В момента има огромен шум около него и заслужено. Той е трудолюбив и много обича футбола – това е първото нещо, което бих казал. Наслаждава се на тренировките, играта и работата с топката. Мисли ясно на терена и ентусиазмът му е невероятен. Той е само на 15 години и има светло бъдеще пред себе си. Но в момента най-важното е той да продължи да се усъвършенства – все още има много да учи“, заяви Дарън Флетчър, треньор на Манчестър Юнайтед до 18 години.