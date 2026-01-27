Ауди срещна неочаквано препятствие по време на тестовете във Формула 1 в Барселона

Първият ден от дългоочакваните предсезонни изпитания на новия отбор на Audi във Формула 1 бе белязан от неочакван технически проблем, който принуди германския тим да прекрати участието си преждевременно на пистата „Каталуня“.

В рамките на следващата седмица всички отбори ще разполагат с по три дни за изпитания на новите си болиди, като сесиите се провеждат при закрити врата.

За Audi това бе дебютно участие в тестовете, след като компанията официално обяви влизането си във Формула 1.

Инцидентът настъпи по време на сесията на младия пилот Габриел Бортолето, който бе принуден да спре след едва 27 завършени обиколки. Това доведе до издигане на червен флаг и временно прекъсване на тестовете.

От Audi не разкриха конкретни подробности относно естеството на техническата неизправност, но категорично заявиха, че предприемат всички необходими мерки, за да предотвратят повторение на подобен инцидент. Въпреки неуспешния старт, отборът на Audi остава оптимистично настроен и уверява феновете, че ще се върне на трасето още по-силен.