Шарл Льоклер: Искаме да върнем Ferrari на върха

28 Януари, 2026 10:59 456 2

Най-престижният автомобилен шампионат преминава в нова ера с тазгодишните регулации и болидът SF-26 дебютира на трасето в Каталуния тази сутрин

Всичко премина според очакванията в първия ден на тестове за Ferrari на испанската писта в Барселона, заяви пилотът на италианския отбор от Формула 1 Шарл Льоклер, цитиран от motorsport.com. Най-престижният автомобилен шампионат преминава в нова ера с тазгодишните регулации и болидът SF-26 дебютира на трасето в Каталуния тази сутрин.

"В момента опитваме да научим дали всичко работи нормално, а сутринта изглеждаше така. Условията не бяха съвършени, защото имаше малко дъжд, но все пак в момента не сме чак толкова фокусирани върху скоростта. Работим повече по изправността на всички системи. Всичко беше наред, така че това е положителен развой", заяви Льоклер.

Люис Хамилтън пое болида следобед, а състезателният инженер на Льоклер Брайън Бози Sky Italia остана на трасето и с него.

"Лека-полека отхвърляме проверките на системите и ще стигнем до най-важното, което е представянето на болида. Това обаче ще се случи по-късно. Искаме първо да видим поведението на автомобила. В много, много, много ранен етап сме от развитието им, така че сега проверките на системите са на дневен ред", каза още той.

"Тази година е възможност за всички отбори да направят нещо различно и да вземат предимство срещу другите. Подобно нещо нямаше през минали сезони. Надяваме се ние да се сдобием с предимството, но каквото и да се случи, ще опитваме с всички сили да върнем Ferrari на върха. Мина твърде дълго време и се надявам това да бъде нашият момент", каза още Льоклер.

Извън пистата нещата също се развиват според очакванията и желанията на пилота от Монако. Той получи традиционната награда на YouTube "Златен бутон" за канали с поне 1 милион абонати, а Льоклер вече достига милион и половина. На своя профил той показва кадри зад сцената от състезателни уикенди, таланта си в свиренето на пиано, подготовката си през зимните месеци и нови продукти от личния си бранд CL16.

Най-популярното видео на Льоклер е влог от Монако, изгледан от 10 милиона души. На втора позиция е 48-часова тренировка с Френските военновъздушни сили с 3.6 милиона, а клип зад сцената от победата му на родна земя през 2024 е на трета позиция с 3.4 милиона гледания. Неговата популярност се разпростира и в социалните мрежи, като в Инстаграм той е следван от 22.4 милиона души, в ТикТок от 4.6 милиона и в Х от 3.6 милиона.


