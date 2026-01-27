Новини
Антъни Иванов ще се впусне в скандалните Enhanced Games – световната арена за спортисти с допинг

Антъни Иванов ще се впусне в скандалните Enhanced Games – световната арена за спортисти с допинг

27 Януари, 2026

Йосиф Миладинов също потвърди участие

Антъни Иванов ще се впусне в скандалните Enhanced Games – световната арена за спортисти с допинг - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският плувец Антъни Иванов ще се включи в предизвикващите бурни дебати Enhanced Games – международни игри, които позволяват употребата на забранени стимуланти. Организаторите официално обявиха името на 26-годишния финалист от Световното първенство в Будапеща през 2017 г., като част от нова вълна атлети, които ще се състезават в това противоречиво спортно събитие.

Иванов става вторият българин, който ще се изправи на старта на тези игри, след като по-рано Йосиф Миладинов също потвърди участие. Enhanced Games, които ще се проведат на 24 май 2026 г. в Лас Вегас, вече разбуниха духовете в спортната общност поради липсата на антидопингов контрол и щедрите парични награди – цели 1 милион долара за световен рекорд.

Любопитен е и примерът на Кристиан Голомеев – друг българин, състезавал се за Гърция, който миналата година подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил именно на подобно състезание, използвайки забранени вещества, и си тръгна с внушителната премия.

Кариерата на Антъни Иванов неведнъж е била белязана от скандали. След като пропусна три извънсъстезателни допинг проверки, той бе санкциониран с временно отстраняване от спорта, а последвалият конфликт с ръководството на Българската федерация по плувни спортове доведе до удължаване на наказанието му.

Макар Enhanced Games да не са признати от официалните спортни федерации, интересът към тях расте лавинообразно, а обещаните милионни награди привличат все повече спортисти, готови да преминат границите на традиционния спорт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Георги

    10 0 Отговор
    явно в тези игри поне не се крият. Нали никой не вярва, че в професионалния спорт успехът е възможен без допинг. Всъщност допинг е просто забранено за употреба вещество - ако го няма в списъка то не е допинг. Просто в тези игри са премахнали списъка напълно.

    Коментиран от #2

    10:53 27.01.2026

  • 2 Затова

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    това е по-справедливо. Иначе само големите играчи печелят с това че имат пари да крият допинг. Няма професионален спорт без допинг и без това.

    11:49 27.01.2026

