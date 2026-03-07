Борислава Христова блести с впечатляваща игра при убедителна победа на Атинайкос в гръцкото първенство

Българската баскетболна националка Борислава Христова отново доказа класата си на паркета, след като изигра ключова роля за категоричния триумф на Атинайкос над Панатлитикос с 86:71 в първия полуфинален сблъсък от женската баскетболна лига на Гърция. Срещата се проведе в Атина, където домакините демонстрираха пълно превъзходство и заслужено поведоха с 1:0 победи в серията.

Още от самото начало Атинайкос наложи темпото, като след първата четвърт вече водеше с 27:14. До почивката разликата се запази (43:31), а преди последните десет минути авансът на домакините достигна 18 точки – 67:49. В заключителната част мачът се доиграваше, а успехът на Атинайкос не бе поставен под съмнение нито за миг.

Борислава Христова се отличи с 13 точки, 5 борби и 3 асистенции само за 19 минути на терена.

Най-резултатна в срещата бе Алексис Принс, която реализира впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 20 точки и 10 борби.

В другия полуфинал на гръцкото първенство сили мерят баскетболистките на Панатинайкос и Олимпиакос, като интригата в шампионата тепърва се разгаря.

Следващият двубой между Атинайкос и Панатлитикос е насрочен за 21 март, а само седмица по-късно – на 27 март, двата тима ще се изправят един срещу друг и в полуфиналите за Купата на Гърция.

Междувременно, Борислава Христова ще се присъедини към женския национален отбор на България за важните квалификационни срещи за Евробаскет 2027. Нашите момичета ще приемат Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, а на 17 март им предстои тежко гостуване на Черна гора.