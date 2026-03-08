Сноуборд общността се обедини в подкрепа на Малена Замфирова – Брат й Тервел с трогателно послание

Тервел Замфиров сподели пред bTV тревогата си за състоянието на своята сестра – младата надежда на българския сноуборд Малена Замфирова.

Докато Тервел се бореше на четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия, мислите му бяха далеч от пистата. Причината – 16-годишната Малена, която само преди дни спечели бронз в Криница, се възстановява в болница в Грац след тежък инцидент със скиор. Очаква я операция в началото на следващата седмица, а цялото сноуборд общество стиска палци за нейното бързо оздравяване.

„Днес карах не за себе си, а за Малена. Всички тук мислим за нея, тя е нашето слънце, най-обичаното дете в сноуборд семейството. Сърцето ми е свито, но вярвам, че ще се върне по-силна от всякога“, сподели развълнуваният Тервел след състезанието, в което отпадна на четвъртфиналите.

В знак на солидарност, десетки състезатели излязоха на пистата с черни ленти на бузите – емблематичен символ, който Малена носи на всяко свое състезание. Жестът се превърна в трогателно послание за подкрепа и обединение.

„Всички сме едно голямо семейство. Болката ни е обща, но и надеждата ни е обща. Малена получава цветя, картички, снимки, клипове – всеки иска да ѝ вдъхне кураж. Гневни сме, че такива инциденти се случват, но сме единни в желанието си да я видим отново на пистата“, разказа още Тервел.

Малко след финала, той сподели, че състоянието на сестра му се подобрява и с нетърпение очаква да я посети в болницата.

С емоционално послание, което разчувства всички фенове, Тервел се обърна към Малена: „Обичам те! Липсваш ми! Убеден съм, че догодина пак ще караме заедно!“