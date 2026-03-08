Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Сноуборд общността се обедини в подкрепа на Малена Замфирова – Брат й Тервел с трогателно послание

8 Март, 2026 13:32 881 8

"Всички тук мислим за нея, тя е нашето слънце", заяви Тервел

Сноуборд общността се обедини в подкрепа на Малена Замфирова – Брат й Тервел с трогателно послание - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тервел Замфиров сподели пред bTV тревогата си за състоянието на своята сестра – младата надежда на българския сноуборд Малена Замфирова.

Докато Тервел се бореше на четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия, мислите му бяха далеч от пистата. Причината – 16-годишната Малена, която само преди дни спечели бронз в Криница, се възстановява в болница в Грац след тежък инцидент със скиор. Очаква я операция в началото на следващата седмица, а цялото сноуборд общество стиска палци за нейното бързо оздравяване.

„Днес карах не за себе си, а за Малена. Всички тук мислим за нея, тя е нашето слънце, най-обичаното дете в сноуборд семейството. Сърцето ми е свито, но вярвам, че ще се върне по-силна от всякога“, сподели развълнуваният Тервел след състезанието, в което отпадна на четвъртфиналите.

В знак на солидарност, десетки състезатели излязоха на пистата с черни ленти на бузите – емблематичен символ, който Малена носи на всяко свое състезание. Жестът се превърна в трогателно послание за подкрепа и обединение.

„Всички сме едно голямо семейство. Болката ни е обща, но и надеждата ни е обща. Малена получава цветя, картички, снимки, клипове – всеки иска да ѝ вдъхне кураж. Гневни сме, че такива инциденти се случват, но сме единни в желанието си да я видим отново на пистата“, разказа още Тервел.

Малко след финала, той сподели, че състоянието на сестра му се подобрява и с нетърпение очаква да я посети в болницата.

С емоционално послание, което разчувства всички фенове, Тервел се обърна към Малена: „Обичам те! Липсваш ми! Убеден съм, че догодина пак ще караме заедно!“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, точно

    6 3 Отговор
    По силна от всякога !!!
    Успешна терапия !!!

    13:40 08.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Не знаех, че девойката е била там за състезание, и написах за нея суматия негативни постове тук, за което дължа извинения.
    Тя е почти дете, и ако лекарите не оплескат нещо, ще се възстанови на 100% и пак ще яха борда. Линдзи Вон 4 пъти се натроши на парчета и пак яхна ските. За четвъртия път е малко спорно, че ще успее, защото вече е на 41 години.

    Коментиран от #4, #6

    13:42 08.03.2026

  • 3 Ицо

    1 2 Отговор
    Много ме е яд за това дори мога да го нареча дете-чудо, но трябва по тези писти да има контрол, не може куцо кьораво и сакато да лети като обезумяли по ски пистите, а е пълно с такива понеже ги наблюдавам и им правя забележки, но си трябва контрол да ги посъветва някой към ски учите или нещо такова.

    14:01 08.03.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Е ти за кво мислеше, че е там, да посети забележителностите и да си купи захарно петле на клечка ли...

    14:04 08.03.2026

  • 5 n√Варна

    6 3 Отговор
    Тежките и опасни наранявания на Малена с в резултат на ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ, организиран от СПОРТНАТА МАФИЯ!!!!!!
    За годините си нашето момиче имаше блестящи успехи, за които състезатели от страни с традиции в зимните спортове могат само да мечтаят.
    Желая ѝ бързо и успешно възстановяване!!!!!

    14:04 08.03.2026

  • 6 Брата

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Късно е да съжаляваш. Не е важно по какъв повод Малена е била на пистата. Тя е наша олимпийска съзтезателка и представи достойно България, а ти с твоите глупави писания събра доста негативи, включително и мен изкара извън нерви.

    14:37 08.03.2026

  • 7 Айзомби

    0 4 Отговор
    Голяма работа ! Напила се е като смок , паднала и вече голяма работа станала.Все едно ,че само тя е падала.!

    Коментиран от #8

    14:45 08.03.2026

  • 8 Браво

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айзомби":

    Тъп си като покривка!

    14:49 08.03.2026

