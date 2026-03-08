Сноуборд общността се обедини в подкрепа на Малена Замфирова – Брат й Тервел с трогателно послание

Тервел Замфиров сподели пред bTV тревогата си за състоянието на своята сестра – младата надежда на българския сноуборд Малена Замфирова.
Докато Тервел се бореше на четвъртфиналите в паралелния гигантски слалом на Световната купа по сноуборд в Шпиндлерув Млин, Чехия, мислите му бяха далеч от пистата. Причината – 16-годишната Малена, която само преди дни спечели бронз в Криница, се възстановява в болница в Грац след тежък инцидент със скиор. Очаква я операция в началото на следващата седмица, а цялото сноуборд общество стиска палци за нейното бързо оздравяване.
„Днес карах не за себе си, а за Малена. Всички тук мислим за нея, тя е нашето слънце, най-обичаното дете в сноуборд семейството. Сърцето ми е свито, но вярвам, че ще се върне по-силна от всякога“, сподели развълнуваният Тервел след състезанието, в което отпадна на четвъртфиналите.
В знак на солидарност, десетки състезатели излязоха на пистата с черни ленти на бузите – емблематичен символ, който Малена носи на всяко свое състезание. Жестът се превърна в трогателно послание за подкрепа и обединение.
„Всички сме едно голямо семейство. Болката ни е обща, но и надеждата ни е обща. Малена получава цветя, картички, снимки, клипове – всеки иска да ѝ вдъхне кураж. Гневни сме, че такива инциденти се случват, но сме единни в желанието си да я видим отново на пистата“, разказа още Тервел.
Малко след финала, той сподели, че състоянието на сестра му се подобрява и с нетърпение очаква да я посети в болницата.
С емоционално послание, което разчувства всички фенове, Тервел се обърна към Малена: „Обичам те! Липсваш ми! Убеден съм, че догодина пак ще караме заедно!“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да, точно
Успешна терапия !!!
13:40 08.03.2026
2 Данко Харсъзина
Тя е почти дете, и ако лекарите не оплескат нещо, ще се възстанови на 100% и пак ще яха борда. Линдзи Вон 4 пъти се натроши на парчета и пак яхна ските. За четвъртия път е малко спорно, че ще успее, защото вече е на 41 години.
Коментиран от #4, #6
13:42 08.03.2026
3 Ицо
14:01 08.03.2026
4 Пилотът Гошу
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Е ти за кво мислеше, че е там, да посети забележителностите и да си купи захарно петле на клечка ли...
14:04 08.03.2026
5 n√Варна
За годините си нашето момиче имаше блестящи успехи, за които състезатели от страни с традиции в зимните спортове могат само да мечтаят.
Желая ѝ бързо и успешно възстановяване!!!!!
14:04 08.03.2026
6 Брата
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Късно е да съжаляваш. Не е важно по какъв повод Малена е била на пистата. Тя е наша олимпийска съзтезателка и представи достойно България, а ти с твоите глупави писания събра доста негативи, включително и мен изкара извън нерви.
14:37 08.03.2026
7 Айзомби
Коментиран от #8
14:45 08.03.2026
8 Браво
До коментар #7 от "Айзомби":Тъп си като покривка!
14:49 08.03.2026