Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер привлече млад хърватски талант с българска връзка

Интер привлече млад хърватски талант с българска връзка

27 Януари, 2026 11:04 500 0

  • интер -
  • трансферния пазар-
  • леон якирович-
  • динамо загреб-
  • сергей якирович-
  • цска

18-годишният Леон Якирович пристига от хърватския гранд Динамо Загреб

Интер привлече млад хърватски талант с българска връзка - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като си осигури подписа на обещаващия защитник Леон Якирович. 18-годишният футболист пристига от хърватския гранд Динамо Загреб и ще носи екипа на "нерадзурите" поне до 2030 година, след като парафира дългосрочен договор.

Според информации от хърватските спортни медии, сделката е на стойност 2,5 милиона евро, а при изпълнение на определени условия Интер може да плати още 2 милиона евро под формата на бонуси.

В началото Якирович ще се присъедини към младежкия състав на миланския клуб до 23 години, където ще има възможност да се развива и да впечатли треньорския щаб.

Любопитен факт е, че Леон Якирович е син на добре познатия на българските фенове Сергей Якирович – бивш полузащитник на ЦСКА, който защитаваше червената фланелка между 2005 и 2007 година. В момента Сергей Якирович е мениджър на английския Хъл Сити, но връзката му с българския футбол остава жива чрез успехите на сина му.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ