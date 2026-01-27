Интер привлече млад хърватски талант с българска връзка

Интер направи поредния си стратегически ход на трансферния пазар, като си осигури подписа на обещаващия защитник Леон Якирович. 18-годишният футболист пристига от хърватския гранд Динамо Загреб и ще носи екипа на "нерадзурите" поне до 2030 година, след като парафира дългосрочен договор.

Според информации от хърватските спортни медии, сделката е на стойност 2,5 милиона евро, а при изпълнение на определени условия Интер може да плати още 2 милиона евро под формата на бонуси.

В началото Якирович ще се присъедини към младежкия състав на миланския клуб до 23 години, където ще има възможност да се развива и да впечатли треньорския щаб.

Любопитен факт е, че Леон Якирович е син на добре познатия на българските фенове Сергей Якирович – бивш полузащитник на ЦСКА, който защитаваше червената фланелка между 2005 и 2007 година. В момента Сергей Якирович е мениджър на английския Хъл Сити, но връзката му с българския футбол остава жива чрез успехите на сина му.