Ред Бул доминира в първия ден на предсезонните тестове в Барселона: Исак Хаджар с най-добро време

27 Януари, 2026 11:47 379 0

Второ време даде Джордж Ръсел с Мерцедес

Ред Бул доминира в първия ден на предсезонните тестове в Барселона: Исак Хаджар с най-добро време - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каталунската писта стана арена на първия предсъстезателен тест за 2026 година във Формула 1, където седем отбора представиха новите си болиди и дадоха заявка за предстоящия сезон. Въпреки че официално времената от обиколките трябваше да останат скрити от широката публика, част от сесиите бяха излъчени на живо в YouTube, което позволи на феновете да надникнат зад кулисите на тестовете.

Според неофициални източници, младият талант Исак Хаджар от екипа на Ред Бул впечатли всички, като записа най-бързата обиколка за деня – 1:18.159 минути. Това време бе достатъчно, за да изпревари конкуренцията и да постави Ред Бул на върха още в първия ден.

Джордж Ръсел с Мерцедес се нареди втори, изоставайки с малко над половин секунда (1:18.696 мин.), а Франко Колапинто от Алпин зае третата позиция с време 1:20.189 минути.

В челната петица влязоха още Андреа Кими Антонели (Мерцедес) и Естебан Окон (Хаас), които също демонстрираха стабилно темпо.

Ето и неофициалното класиране след първия ден на тестовете в Барселона:

1. Исак Хаджар (Ред Бул) – 1:18.159 мин.

2. Джордж Ръсел (Мерцедес) – 1:18.696 мин.

3. Франко Колапинто (Алпин) – 1:20.189 мин.

4. Андреа Кими Антонели (Мерцедес) – 1:20.700 мин.

5. Естебан Окон (Хаас) – 1:21.301 мин.

6. Лиам Лоусън (Рейсинг Булс) – 1:21.513 мин.

7. Валтери Ботас (Кадилак) – 1:24.651 мин.

8. Габриел Бортолето (Ауди) – 1:25.296 мин.

9. Серхио Перес (Кадилак) – 1:25.974 мин.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
