Фотоизложба в чест на Димитър Пенев ще бъде открита утре в сърцето на София

На 28 януари, точно в 16:30 часа, в Градската градина пред емблематичния Народен театър „Иван Вазов“ в София ще бъде представена специална фотоизложба, посветена на незабравимия Димитър Пенев.

Експозицията отдава почит на един от най-големите символи на българския футбол – легендарния играч и треньор, който изведе националния ни отбор до историческия бронз на Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Посетителите ще имат възможност да се потопят в богатата биография на Пенев чрез 80 уникални кадъра, заснети от известния фотограф Бончук Андонов. Всяка снимка разказва отделна глава от живота и спортната кариера на човека, оставил незаличима следа в родния спорт.

Изложбата ще бъде достъпна за всички желаещи до 10 февруари.