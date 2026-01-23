Стойчо Младенов разкри причината за отсъствието си от поклонението пред Димитър Пенев

Легендарният български футболист и треньор Стойчо Младенов сподели пред Gong.bg защо не е присъствал на поклонението в памет на Димитър Пенев, което се състоя на 5 януари на Националния стадион "Васил Левски". Младенов, известен с откровеността си, разкри, че подобни събития оказват силно емоционално въздействие върху него и дълго време не може да се възстанови след тях.

"За Димитър Пенев мога да кажа само хубави неща. Не отидох на погребението, защото много зле ми се отразяват подобни събития на психиката. След това продължително време не мога да се съвзема. Избягвам почти всички погребения. надявам се да ми прости. И сещайки се за него, за това, което постигна като човек и треньор, ме кара да бъда тъжен от това, което се случи. Но такъв е живота. Знаем, че на тази напреднала възраст рано или късно се случва това и трябва да сме готови. Същевременно обаче се усмихвам, защото в съместната ни работа като негов играч и като негов помощник, толкова случки сме имали заедно. Това е положително и си спомням с добро за Димитър Пенев", сподели Младенов.

На въпрос дали новият стадион на ЦСКА трябва да носи името на Стратега от Мировяне, Младенов отговори лаконично: "Много хора ще се засегнат, много хора заслужават".