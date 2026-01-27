Ювентус подготвя нови договори за Лучано Спалети и Кенан Йълдъз

Ювентус е на прага на важни решения, които могат да определят бъдещето на клуба за години напред. Ръководството на "бианконерите" е твърдо решено да осигури дългосрочното присъствие на двама от най-значимите си кадри – треньора Лучано Спалети и изгряващата звезда Кенан Йълдъз, съобщава авторитетното издание "Гадзета дело спорт".

Откакто пое кормилото на торинския гранд в края на октомври, Спалети преобрази отбора и вдъхна нов живот на "Старата госпожа". Под негово ръководство Ювентус записа впечатляващите 12 победи в 18 срещи, което не остана незабелязано от клубното ръководство. Именно затова шефовете на "бианконерите" са готови да предложат на опитния специалист нов договор до лятото на 2028 година. Въпреки това, Спалети не бърза да сложи подписа си под новото споразумение. Той е наясно, че очакванията към него ще бъдат огромни, а трофеите – задължителни. Наставникът настоява за ясни гаранции относно развитието на проекта, включително възможни трансфери като този на Сандро Тонали от Нюкасъл, привличане на класен централен нападател и удължаване на договорите на водещите футболисти.

Що се отнася до Кенан Йълдъз, турският национал вече има контракт с "бианконерите" до юни 2029 година. Въпреки това, Ювентус планира да удължи споразумението с още една или две години, за да пресече интереса на европейските грандове към 20-годишния офанзивен талант. Очаква се новият договор да бъде до 2031 година, като заплатата на Йълдъз ще скочи до 6 милиона евро на сезон – четири пъти повече от настоящото му възнаграждение.

Връзката между Спалети и Йълдъз е отлична – наставникът не спира да хвали младия футболист, а след последния двубой дори го нарече "извънземен". Според "Тутоспорт", именно евентуалното преподписване със Спалети може да се окаже решаващо за оставането на Йълдъз в Торино.