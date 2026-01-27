Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоан Лапорта разочарован от трансфера на Дро Фернандес в ПСЖ

Жоан Лапорта разочарован от трансфера на Дро Фернандес в ПСЖ

27 Януари, 2026 15:02 580 0

  • дро фернандес-
  • барселона-
  • пари сен жермен-
  • трансфер-
  • жоан лапорта-
  • футбол-
  • псж-
  • ла лига-
  • лига 1-
  • млади таланти

„Това беше неприятна изненада", заяви президентът на Барселона

Жоан Лапорта разочарован от трансфера на Дро Фернандес в ПСЖ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от недоволство заля ръководството на Барселона, след като младата надежда Дро Фернандес изненадващо пое към Пари Сен Жермен. Президентът на каталунския клуб Жоан Лапорта не скри разочарованието си от начина, по който се е осъществил трансферът на 18-годишния полузащитник.

В интервю за радио „Каталуния“, цитирано от BBC, Лапорта сподели: „Това беше неприятна изненада. Бяхме стигнали до споразумение за бъдещето на Фернандес, след като навърши пълнолетие. В последния момент обаче неговият агент ни информира, че договорката няма да бъде спазена. Останахме изненадани и разочаровани.“

Френският шампион Пари Сен Жермен е платил 8,2 милиона евро за испанския талант – сума, която надхвърля освобождаващата клауза от 6 милиона евро, твърдят испанските медии. Новият контракт на Фернандес ще го задържи на „Парк де Пренс“ до 2030 година.

Дро Фернандес се присъедини към школата на Барселона през 2022 г. и оттогава успя да запише пет срещи с първия отбор на „блаугранас“, дебютирайки през септември миналата година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ