Жоан Лапорта разочарован от трансфера на Дро Фернандес в ПСЖ

Вълна от недоволство заля ръководството на Барселона, след като младата надежда Дро Фернандес изненадващо пое към Пари Сен Жермен. Президентът на каталунския клуб Жоан Лапорта не скри разочарованието си от начина, по който се е осъществил трансферът на 18-годишния полузащитник.

В интервю за радио „Каталуния“, цитирано от BBC, Лапорта сподели: „Това беше неприятна изненада. Бяхме стигнали до споразумение за бъдещето на Фернандес, след като навърши пълнолетие. В последния момент обаче неговият агент ни информира, че договорката няма да бъде спазена. Останахме изненадани и разочаровани.“

Френският шампион Пари Сен Жермен е платил 8,2 милиона евро за испанския талант – сума, която надхвърля освобождаващата клауза от 6 милиона евро, твърдят испанските медии. Новият контракт на Фернандес ще го задържи на „Парк де Пренс“ до 2030 година.

Дро Фернандес се присъедини към школата на Барселона през 2022 г. и оттогава успя да запише пет срещи с първия отбор на „блаугранас“, дебютирайки през септември миналата година.