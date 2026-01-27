Андрей Аршавин скочи на Арбелоа: Дано се провали!

Андрей Аршавин, бивш футболист на руския национален отбор, Арсенал и Зенит, говори за възхода на Алваро Арбелоа като треньор на Реал Мадрид.

„Изненадан съм, че Барселона е само с една точка пред тях в класирането. Реал Мадрид играеше толкова зле... Но мисля, че Арбелоа все още е в трудна ситуация“, започна Аршавин.

„Като фен на Барселона, се надявам Арбелоа да се провали. За него ключът е да се свърже с играчите, а не да измисля стратегии. Шаби Алонсо не успя с това“, добави Аршавин в предаването „Мач ТВ“, където сега работи като редовен коментатор.

Известен с това, че говори открито, Андрей наскоро беше замесен в спор с Мароко. Бившето крило се подигра със северноафриканската страна, наричайки я „никъде“, след като разказа как се е снимал с марокански фенове: „Дори насред нищото, те ме познаха“.

Журналистът Игор Рабинер смъмри Аршавин, казвайки: „Намирам казаното от него за отвратително. Особено след като Мароко има богата, древна култура, а Маракеш и Фес са красиви. Винаги трябва да се опитвате да разберете гледните точки на другите хора и да помислите, преди да говорите публично“.