Новини
България »
Проф. Копрев: Минните ресурси и човешкият капитал могат да ни превърнат в регионален център на стратегическите суровини

Проф. Копрев: Минните ресурси и човешкият капитал могат да ни превърнат в регионален център на стратегическите суровини

10 Март, 2026 17:52 1 050 29

  • ивайло копрев-
  • проф. ивайло копрев-
  • минни ресурси-
  • геология

България е проучена едва 5%. Потенциалът ни е огромен, твърди пред P26 ректорът на Минно-геоложкия университет “Свети Иван Рилски”

Проф. Копрев: Минните ресурси и човешкият капитал могат да ни превърнат в регионален център на стратегическите суровини - 1
Снимка: p26.bg
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В условията на геополитическа нестабилност, енергийни сътресения и нарастваща конкуренция за стратегически ресурси, темата за природните богатства отново се връща в центъра на глобалния дневен ред. Покачването на цените на енергоносителите, напрежението в Близкия изток и дебатите около Зелената сделка поставят въпроса за ресурсната независимост на държавите с нова сила.

В този контекст Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, говори пред p26.bgза ролята на минното дело в съвременната икономика, потенциала на българските природни ресурси и бъдещето на инженерното образование.

„Минералните ресурси са въпрос на национална сигурност“

Живеем във време, в което Зелената сделка и енергийната трансформация са централна тема в Европа. На фона на геополитическите кризи и растящите цени на енергоносителите, изглежда че ролята на природните ресурси отново се връща в центъра на вниманието. Така ли е според вас?

Проф. Ивайло Копрев:

Абсолютно.

Още през 2020 година ние като минно-геоложка общност изразихме ясна позиция, че добивът на минерални суровини е един от най-преките пътища към национален суверенитет и икономическа независимост.

Тогава подобни твърдения често се приемаха скептично. Днес обаче виждаме как светът постепенно се връща към реалността – без ресурси няма индустрия, няма енергетика и няма икономическа стабилност.

България има стратегическо предимство – тя е държава с традиции в минното дело и с доказан експертен потенциал.

За съжаление обаче има решения, които ограничават развитието на сектора. Един от най-ярките примери е мораториумът върху проучването на уран, въведен през 1993 година.

Това е ресурс, който има огромно значение за ядрената енергетика и за енергийната сигурност на държавите. България е била традиционен производител на уран и има потенциал да се върне към тази позиция.

„България е проучена едва 5%“

Съществува ли реална възможност България да играе по-важна роля в добива на стратегически суровини в Европа?

Проф. Копрев:

Ще дам един показателен факт – България е геоложки проучена едва около 5%.

Това означава, че огромна част от ресурсния потенциал на страната остава неизвестен. Ако държавата инвестира целенасочено в геоложки проучвания, резултатите могат да бъдат изключително значими.

Вече имаме сериозни примери за успешно развитие в този сектор.

Рудници като Челопеч или Елаците са известни в международен мащаб. Те се посещават от специалисти от цял свят, които идват да изучават технологиите и практиките, използвани в България.

Важно е да се отбележи и друго – технологичната революция през последните десетилетия промени напълно представите за ценността на минералите.

Материали, които преди 20 или 30 години са били считани за отпадък, днес са ключови суровини за високите технологии.

Един от най-ярките примери е литият. До преди няколко десетилетия той практически не се разглеждаше като стратегически ресурс. Днес е основен компонент в батериите за електромобили и съвременната електроника.

„Българското инженерно образование остава конкурентно“

Съществува ли достатъчен експертен потенциал у нас, за да се развива този сектор?

Проф. Копрев:

Да, и това е нещо, с което можем да се гордеем.

В Европа днес има само три специализирани минни университета – в София, във Фрайберг (Германия) и в Леобен (Австрия).

Минно-геоложкият университет в София е сред тези институции с дългогодишни традиции и международно признание.

Българските инженери са изключително търсени в минната индустрия по света. Много от тях работят в международни компании в Европа, Австралия, Южна Америка и Африка.

В някои големи минни компании у нас над 90% от инженерния състав са български специалисти.

Това показва, че образованието ни остава конкурентоспособно.

„Младите хора проявяват интерес“

Много университети в България изпитват трудности с приема. Каква е ситуацията във вашия университет?

Проф. Копрев:

За щастие при нас тенденцията е различна.

През последните три години Минно-геоложкият университет има 100% изпълнен прием по държавна поръчка.

Интересен факт е, че 37% от студентите са жени. Това показва, че професията вече не се възприема като традиционно „мъжка“.

Една от причините за интереса е връзката ни с индустрията. Нашите студенти започват реални производствени стажове още от първи курс.

Така те много рано получават представа за професията и виждат реалните възможности за развитие.

Екология и минно дело – възможно ли е съжителство?

Един от най-често повдиганите въпроси е конфликтът между екологията и добива на природни ресурси. Съществува ли такъв конфликт?

Проф. Копрев:

Според мен в голяма степен това е изкуствено създадено противопоставяне.

Модерната минна индустрия работи по изключително строги екологични стандарти.

За големите международни компании социалната и екологичната отговорност са ключови фактори, които влияят върху тяхната пазарна стойност.

Колкото по-устойчиви и екологични са техните практики, толкова по-висока е тяхната оценка на международните пазари.

В България също има примери за успешни практики. Редица рудници използват модерни системи за пречистване на водите и рекултивация на терените.

„Най-ценният ресурс е човешкият капитал“

Какво бихте си пожелали за развитието на България през следващите години?

Проф. Копрев:

Първо – мир.

Когато има мир, университетите и научните институции могат да работят заедно, да обменят знания и да развиват нови технологии.

Второ – повече осъзнаване на значението на природните ресурси.

Те могат да се добиват умно, устойчиво и екологично, без да се нарушава балансът с природата.

И най-важното – България трябва да инвестира в човешкия си капитал.

В крайна сметка най-ценният ресурс на всяка държава са образованите и мотивирани млади хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    19 3 Отговор
    Ще ни правят територия суровинен придатък на говeдаpника. Джензитата са обречени да блъскат в урановите мини за къшей хляб.

    Коментиран от #4

    17:57 10.03.2026

  • 2 обективен

    23 1 Отговор
    Цялата ни държава е дадена на концесия от грабливите ни политици за жълти стотинки !!! На времето имаше геоложки проучвания , и всичко работеше ,а сега - само кражби и смрад !!

    17:58 10.03.2026

  • 3 Освен

    4 7 Отговор
    кварц за оптически прибори други ресурси няма, а човешкия капитал в бг-то въобще бе искам да коментрирам...

    Коментиран от #6

    17:59 10.03.2026

  • 4 Кажи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    името на инженер-физичката, не се праи. От Етрополе ли беше госпожицата?

    18:00 10.03.2026

  • 5 Миньор Перник

    9 0 Отговор
    Абе човек!?!?

    В Китай правят роботи дето играят Кунг-Фу, а на теб в главата ти са чукът и сърпа !!!

    Но виж… имам идея:
    Бързи промени в закона. Отговорност на кандидат депутатите - ако не си спазят обещанията - ги пращаме да копат ресурси (депутатския ресурс е един от най- добрите матриали) на минимална работна заплата!!!

    18:01 10.03.2026

  • 6 Неподписан

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Освен":

    Няма страшно, Кристалина ще уреди още заеми...

    18:06 10.03.2026

  • 7 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Баце Било още през 2008 направи генералният извод,че Материалът в България не става.За 14 години едва ли са се променили нещата с наличния "човешки капитал" или както казва Маркс : работната тяга

    Коментиран от #29

    18:13 10.03.2026

  • 8 нещастник

    4 0 Отговор
    на тея вратовръзки ще висите по лампите

    18:19 10.03.2026

  • 9 54321

    4 1 Отговор
    Сега остава да надупчат България като швейцарско сирене.

    18:22 10.03.2026

  • 10 смешко мишоков

    7 0 Отговор
    гладна кокошка просо сънува да се вмъкне в игрите с концесии
    и улавите да бачкат миньори за малко евро

    18:22 10.03.2026

  • 11 койдазнай

    3 0 Отговор
    Човешкият капитал е толкова зле, че дори и чалгата, српската се харчи много повече от местните кючеци!

    18:24 10.03.2026

  • 12 Ами сега?

    1 2 Отговор
    "...България е била традиционен производител на уран и има потенциал да се върне към тази позиция."

    Е да де, но кой беше изпълнителния персонал, който копаеше в урановите мини в България? Това бяха основно затворници с доживотни или по в ранни времена смъртни присъди, които нямаха личен избор за бъдещето си и по нареждане "отгоре" по насилствен начин работеха в тези условия. Другата им възможност беше насилствено умъртвените им тела да бъдат хвърлени в двора на свинарника в Белене и да бъдат изядени от полудивите прасета, пържолите от които купувахме от магазинната мрежа на цяла България. Кой днес, ще замени този персонал? Отделно от тази теза не е важно с какви ресурси разполагаш, а с какви количества и с каква по минимална необходиост от преработка на суровината. От това зависи основно и интереса на потенциалните купувачи и предпочитанията им към едно или друго находище или доставчик. Някои може да си мечтаят за отминали времена, но днес живеем в реалността, а не в изкуствено създадена среда където всеки е просто пионка на властта.

    Коментиран от #21

    18:31 10.03.2026

  • 13 селяк

    5 0 Отговор
    Aa баце не говори така, че Хамериканците веднага като чуят ресурси и ще пратят два три самолета да ни "освободят"

    18:31 10.03.2026

  • 14 господин Копрев

    6 0 Отговор
    вие в кой свят си живеете

    18:31 10.03.2026

  • 15 Оооо , да

    3 0 Отговор
    Когато баба ти близни !

    18:39 10.03.2026

  • 16 човешкият капитал???

    8 1 Отговор
    СПРЕТЕ да третирате хората като капитал и то ваш капитал! Хората са живи същества и имат ДУША, а вашата мамонска-cатанинcка „цивилизация“ агонира в своя крах. Времето е близо и секирата е вече при корена! „Професоре“.

    18:42 10.03.2026

  • 17 От чужбина

    4 1 Отговор
    Добре е ако може да си изкопаме всичко сами от каквото имаме нужда. НЕ е добре, ако раздадем концесии на чужди фирми. Тогава от нас само робското копане, а печалбите за тях.

    Има или може да се каже за две икономически теории. Едната казва - Защо да произвеждаме нещо което ни излиза скъпо след като можем да си го внесем много по-евтино? Така в накой момент се оказва, че такава страна внася всичко и почти нищо не произвежда или е тясно специализирала. Това води в крайна сметка до обедняване и/или до големи зависимости. Другата икономическа теория, или това май бяха думи на Бисмарк - Германия трябва да си произведе всичко от което има нужда. Подобна теория довежда до развитие на всички сектори на производството, голяма заетост и по-слаба зависимост.

    Ако се върнем на въпроса за мините, то е добре да произведем каквото можем, но с български фирми и евентуално с български машини. След това произведения материал да се ползва предимно в България за производството на по-съвършен, по-завършен продукт. Богатите страни не изнасят суровини, те внасят суровини и произвеждат някакъв по-завършен продукт. Ето ви и един пример: Сега се говори за слънчеви панели и производство на електричество което да се запазва в батерии и да се ползва по-късно. В случая НЕ е нужно да внасяме батерии. В България имаме достатъчно олово и можем сами да произведем старите и познати ни оловно-киселинни батерии, акумулатори. Всички материали могат да са български. Технологията е позн

    Коментиран от #18

    18:42 10.03.2026

  • 18 От чужбина - продължение

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "От чужбина":

    Технологията е позната и отработена. Тези батерии са на 99% рециклируеми. Ще работят на закрито и в покой. Така подобни батерии могат да изкарат 20 години и след това рециклирани пак в България.

    18:43 10.03.2026

  • 19 ИВАН

    6 0 Отговор
    Няма проблем, дадохме си горите, водите, златото .... сега ще си продадем и труда и останалите ресурси, щото все такива умници ни водят към човешко благоденствие.

    18:47 10.03.2026

  • 20 Софийски селянин,

    7 0 Отговор
    Ей аман от професори и професорки в тази държавичка...
    Като университетите...

    Коментиран от #22

    18:54 10.03.2026

  • 21 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами сега?":

    Не е точно така. Тези уранови мини НЕ са само под земята. Защо мислиш в Хасково ревнаха, че имало уран във водата? Из този район урана са го добивали чрез подземна промивка на определени пластове в които се съдържа повече уран. Метода не изисква копаене на подземни тунели и т.н. Т.е няма я класическата мина.
    От гледна точка на опазване на околната среда - колкото по-малко копаем, толкова по-добре. Това практически означава, че е най-добре каквото се налага да копаем да си го копаем ние, българите и то да си остава за нас, ние да си го ползваме. Раздаването на концесии на чужди фирми е вредно за държавата и за хората в нея. Това, че една чужда фирма ще открие 200 или 2000 работни места НЕ е никаква печалба, а само закърпване на положението. За да го направи някоя си чужда фирма, за да вкара едни милиони инвестиция ще търси поне няколко пъти повече печалби. В момента в който дадено находище стане трудно за експлоатация тази фирма ще се махне, заминава си заедно с печалбите. Ама това, че 200 или 2000 човека остават без препитание - не ги интересува, да се оправя държавата. Тяхната логика е - Ние сме си платили. Същата е логиката им и за причинениете замърсяванията - Ние сме си платили.

    18:58 10.03.2026

  • 22 Бай

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Софийски селянин,":

    Къде ги продават тези титли и звания, та и аз да си купя ?!

    19:01 10.03.2026

  • 23 Език мой,враг мой

    1 0 Отговор
    Може да е много модерно и да изглежда образовано интелигентно да се ползва като изказ:човешки капитал,човешки ресурс и др.темподобни,НО това лично аз го наричам:Самоутвърждаване за сметка на всички,които не са професори,и не заемат високи длъжности и позиции.

    19:11 10.03.2026

  • 24 Георги Илиев Митев

    3 0 Отговор
    Още един инфантил на който любимата му детска приказка е за Златната рибка и рибаря и когато е порастнал е дочул някъде или от някой, който му е казал,че робовладелския строй е най-добрият строй за обогатяване на държавата.

    19:14 10.03.2026

  • 25 Азззззззз

    1 0 Отговор
    Ивайло Копрев е виждал рудник само като екскурзиянт. Кадрите му в минния факултет са под всякаква критика.

    19:17 10.03.2026

  • 26 Да се знае

    0 1 Отговор
    В българия има залежи на уран за ядрената енергетика .

    19:21 10.03.2026

  • 27 М-да...

    1 0 Отговор
    Смешник!

    19:21 10.03.2026

  • 28 Щастливи роби

    1 0 Отговор
    Този за Мините на Цар Соломон ли говори? Нямаме вече нито едното, няма ресурси, няма и хора, орките не работят, а взимат помощи.

    19:25 10.03.2026

  • 29 От тиква, тикви

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Баце от 2009г. само унищожава материала. Любопитното е, че през негото управление излизат неграмотни висшисти.

    19:29 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове