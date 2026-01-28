Новини
Спорт »
Световен футбол »
ВИДЕО от ужасяващата катастрофа със седем фенове на ПАОК

ВИДЕО от ужасяващата катастрофа със седем фенове на ПАОК

28 Януари, 2026 16:42 874 6

  • катастрофа -
  • футболния свят-
  • привърженици -
  • паок -
  • румъния-
  • видеокадри -
  • социалните мрежи-
  • лугожелул

Инцидентът е станал в Румъния на път за Франция

ВИДЕО от ужасяващата катастрофа със седем фенове на ПАОК - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ужасяваща катастрофа разтърси футболния свят, след като седем привърженици на гръцкия клуб ПАОК загубиха живота си при жесток челен сблъсък в Румъния. Шокиращи видеокадри от инцидента, разпространени в социалните мрежи, разкриват мащаба на трагедията, разиграла се на главния път DN6–E70 в окръг Тимиш, в близост до град Лугожелул.

Съдбоносният инцидент се случва, когато микробус с десетима запалянковци на ПАОК, пътуващи от Гърция към Франция, се сблъсква челно с камион. Шестима от пътниците загиват на място, а седмият издъхва по-късно в линейката, въпреки усилията на медиците. Останалите трима са с тежки наранявания и са настанени в болница в Тимишоара, където лекарите се борят за живота им.

Според информацията, трагедията е документирана от камера, монтирана на преминаващ камион, която е уловила фаталния момент. Кадрите вече обикалят интернет пространството и предизвикват вълна от съчувствие и съпричастност сред футболната общност.

Загиналите са били на път към Франция, за да подкрепят любимия си отбор ПАОК в предстоящия сблъсък с Лион от Лига Европа. За съжаление, пътуването им завършва трагично, оставяйки дълбока следа в сърцата на близки, приятели и съотборници.

Футболната общност в Гърция и Европа изразява съболезнованията си към семействата на загиналите и пожелава бързо възстановяване на ранените.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Е сега шофьора или е бил сляп и надрусан

    16:46 28.01.2026

  • 2 Хмммм

    1 3 Отговор
    Дано се оправят седемте джудженца!

    16:49 28.01.2026

  • 3 Мдаа

    2 0 Отговор
    Имаше достатъчно място да се разминат, дори без да се прибира в своята лента,
    но фенчетата избраха нарочно да се натресът в Тира.

    16:59 28.01.2026

  • 4 Имало

    1 1 Отговор
    Е наркотици в купето.
    Един от 3 оцелели, твърди, че системата Lane asist е блокирала за да, се приберат.

    Коментиран от #5

    17:01 28.01.2026

  • 5 име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Имало":

    Ква система, кви пет евро?! Системата ли кара колата, тя ли върти волана и праща буса в насрещното движение при идващ камион?!

    17:04 28.01.2026

  • 6 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Шофьорът на насрещния камион реагира мълниеносно и се отклони максимално вдясно, но и това не успя да накара джигитът да се възползва от откриващата се спасителна пролука....
    Жалко за хората, имало беля да става...Нека почиват в мир!

    17:08 28.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ