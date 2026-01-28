ВИДЕО от ужасяващата катастрофа със седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа разтърси футболния свят, след като седем привърженици на гръцкия клуб ПАОК загубиха живота си при жесток челен сблъсък в Румъния. Шокиращи видеокадри от инцидента, разпространени в социалните мрежи, разкриват мащаба на трагедията, разиграла се на главния път DN6–E70 в окръг Тимиш, в близост до град Лугожелул.

Съдбоносният инцидент се случва, когато микробус с десетима запалянковци на ПАОК, пътуващи от Гърция към Франция, се сблъсква челно с камион. Шестима от пътниците загиват на място, а седмият издъхва по-късно в линейката, въпреки усилията на медиците. Останалите трима са с тежки наранявания и са настанени в болница в Тимишоара, където лекарите се борят за живота им.

Според информацията, трагедията е документирана от камера, монтирана на преминаващ камион, която е уловила фаталния момент. Кадрите вече обикалят интернет пространството и предизвикват вълна от съчувствие и съпричастност сред футболната общност.

Загиналите са били на път към Франция, за да подкрепят любимия си отбор ПАОК в предстоящия сблъсък с Лион от Лига Европа. За съжаление, пътуването им завършва трагично, оставяйки дълбока следа в сърцата на близки, приятели и съотборници.

Футболната общност в Гърция и Европа изразява съболезнованията си към семействата на загиналите и пожелава бързо възстановяване на ранените.