ВИДЕО от ужасяващата катастрофа със седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа разтърси футболния свят, след като седем привърженици на гръцкия клуб ПАОК загубиха живота си при жесток челен сблъсък в Румъния. Шокиращи видеокадри от инцидента, разпространени в социалните мрежи, разкриват мащаба на трагедията, разиграла се на главния път DN6–E70 в окръг Тимиш, в близост до град Лугожелул.
Съдбоносният инцидент се случва, когато микробус с десетима запалянковци на ПАОК, пътуващи от Гърция към Франция, се сблъсква челно с камион. Шестима от пътниците загиват на място, а седмият издъхва по-късно в линейката, въпреки усилията на медиците. Останалите трима са с тежки наранявания и са настанени в болница в Тимишоара, където лекарите се борят за живота им.
Според информацията, трагедията е документирана от камера, монтирана на преминаващ камион, която е уловила фаталния момент. Кадрите вече обикалят интернет пространството и предизвикват вълна от съчувствие и съпричастност сред футболната общност.
Загиналите са били на път към Франция, за да подкрепят любимия си отбор ПАОК в предстоящия сблъсък с Лион от Лига Европа. За съжаление, пътуването им завършва трагично, оставяйки дълбока следа в сърцата на близки, приятели и съотборници.
Футболната общност в Гърция и Европа изразява съболезнованията си към семействата на загиналите и пожелава бързо възстановяване на ранените.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
16:46 28.01.2026
2 Хмммм
16:49 28.01.2026
3 Мдаа
но фенчетата избраха нарочно да се натресът в Тира.
16:59 28.01.2026
4 Имало
Един от 3 оцелели, твърди, че системата Lane asist е блокирала за да, се приберат.
Коментиран от #5
17:01 28.01.2026
5 име
До коментар #4 от "Имало":Ква система, кви пет евро?! Системата ли кара колата, тя ли върти волана и праща буса в насрещното движение при идващ камион?!
17:04 28.01.2026
6 Тити на Кака
Жалко за хората, имало беля да става...Нека почиват в мир!
17:08 28.01.2026