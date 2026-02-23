Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоан Лапорта изуми всички с неочакван жест на „Камп Ноу“: „Това ми е познато още от казармата!“ (ВИДЕО)

Жоан Лапорта изуми всички с неочакван жест на „Камп Ноу“: „Това ми е познато още от казармата!“ (ВИДЕО)

23 Февруари, 2026 11:42 946 0

  • стадион -
  • камп ноу-
  • барселона-
  • жоан лапорта-
  • хит -
  • социалните мрежи-
  • леванте-
  • ла лига

Президентът в оставка на Барселона взе мопа и започна лично да лъска пода в официалната ложа

Жоан Лапорта изуми всички с неочакван жест на „Камп Ноу“: „Това ми е познато още от казармата!“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вчерашният ден на стадион „Камп Ноу“ се превърна в истински спектакъл, но не само заради футболните емоции. Президентът в оставка на Барселона, харизматичният Жоан Лапорта, изненада всички присъстващи с необичаен и забавен акт, който бързо се превърна в хит в социалните мрежи.

Малко преди началото на двубоя срещу Леванте от Ла Лига, Лапорта демонстрира завидно чувство за хумор и самоирония. Без да се замисли, той взе мопа от служител на почистващата фирма и започна лично да лъска пода в официалната ложа.

С тази неочаквана постъпка, Лапорта не само разчупи атмосферата, но и показа, че не се страхува да се захване с всяка задача – дори и най-обикновената.

„Това ми е познато още от казармата!“, пошегува се Лапорта, докато усмивката не слизаше от лицето му.

Присъстващите реагираха с аплодисменти и одобрителни възгласи, а видеото от случката мигновено обиколи интернет пространството.


Припомняме, че в началото на месеца Лапорта подаде оставка от президентския пост, за да може да се включи в надпреварата за нов мандат начело на каталунския гранд. Изборите за нов ръководител на Барселона са насрочени за март, а жестът на Лапорта определено му донесе допълнителни симпатии сред феновете.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове