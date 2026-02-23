Жоан Лапорта изуми всички с неочакван жест на „Камп Ноу“: „Това ми е познато още от казармата!“ (ВИДЕО)

Вчерашният ден на стадион „Камп Ноу“ се превърна в истински спектакъл, но не само заради футболните емоции. Президентът в оставка на Барселона, харизматичният Жоан Лапорта, изненада всички присъстващи с необичаен и забавен акт, който бързо се превърна в хит в социалните мрежи.

Малко преди началото на двубоя срещу Леванте от Ла Лига, Лапорта демонстрира завидно чувство за хумор и самоирония. Без да се замисли, той взе мопа от служител на почистващата фирма и започна лично да лъска пода в официалната ложа.

С тази неочаквана постъпка, Лапорта не само разчупи атмосферата, но и показа, че не се страхува да се захване с всяка задача – дори и най-обикновената.

„Това ми е познато още от казармата!“, пошегува се Лапорта, докато усмивката не слизаше от лицето му.

Присъстващите реагираха с аплодисменти и одобрителни възгласи, а видеото от случката мигновено обиколи интернет пространството.

Припомняме, че в началото на месеца Лапорта подаде оставка от президентския пост, за да може да се включи в надпреварата за нов мандат начело на каталунския гранд. Изборите за нов ръководител на Барселона са насрочени за март, а жестът на Лапорта определено му донесе допълнителни симпатии сред феновете.