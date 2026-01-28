Новини
Пер-Матиас Хьогмо: Готови сме

28 Януари, 2026 18:06 467 0

Наставникът на Лудогорец говори преди важния мач с Ница

Пер-Матиас Хьогмо: Готови сме - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Лудогорец - Пер-Матиас Хьогмо сподели преди мача с Ница, че е щастлив, че българският шампион ще играе у дома на страхотен стадион и страхотни фенове. Срещата е утре от 22:00 часа в Разград. Лудогорец се нуждае от победа, за да продължи напред в Лига Европа.

"Радвам се, че ще играем вкъщи на този страхотен стадион пред страхотни фенове. Имахме доста интензивни и тактически тренировки. Готови сме. Целият отбор е мотивиран за този двубой. Фокусът трябва да е върху нашата работа.

Отбори като Рейнджърс и Ница винаги искат да се представят в най-добрата си светлина, особено в европейските турнири. Имаме увереност, че вкъщи сме вкарали шест гола в последните два мача в Европа. Радвам се от начина, по който играхме с ПАОК, бяхме близо до победата. Доволен съм от групата, с която разполагам. Играчите са подготвени, дори като влязат от пейката, да направят разликата.

Трябва да се представим по най-добрия начин. Това, което виждам по време на тренировките, е една мотивирана група. Вътрешната конкуренция ще ни даде по-високо качество", каза Хьогмо.


